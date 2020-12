Leyla Güven: DTK Eş Başkanı'na 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Hakkari milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e 'örgüt yöneticisi olmak' suçlamasından 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DTK soruşturması kapsamında yargılanan Leyla Güven, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyordu.

Hapis cezası kararı ile birlikte Güven için tutuklama kararı da verildi.

Güven'in avukatı Serdar Çelebi, müvekkilinin 18 suçlamadan yargılandığını belirtti ve hapis cezasının DTK soruşturması kapsamında verildiğini söyledi.

Serdar Çelebi DTK'nin devletin bilgisi dahilinde 2007 yılında kurulduğunu hatırlattı ve "Yeni anayasa çalışmasında meclisten resmi davet almış bir kurum DTK, aleni faaliyetler yürüten ve Diyarbakır'ın merkezinde çalışan, birçok yazar, aydın, siyasetçinin, hatta şu an AKP'de vekillik yapan kişilerin de delegesi olduğu bir kurum ama aradan geçen on yılda devlet 'ben bu yapıyı illegal görüyorum' diyerek orda faaliyet yapan insanlarla ilgili davalar açtı ve örgütün meclisi, karar organı olduğu iddiasını öne sürdü. Eğer öyleyse demek ki devlet, on yıl boyunca illegal bir kurumun Diyarbakır merkezinde faaliyet yürütmesine izin vermiş anlamına geliyor ki kabul etmek mümkün değil. "

Yedi ay boyunca süren açlık grevi

Leyla Güven, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmış, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu 7 Kasım 2018 tarihinde, Abdullah Öcalan'ın üzerindeki 'tecridin kaldırılması ve Türkiye'de barış ve demokratik sürecin yeniden başlatılması' amacıyla açlık grevine girdiğini açıklamıştı.

Güven'in yedi ay devam eden açlık grevi, avukatlarının Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla son bulmuştu.

24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde cezaevinden Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven, 10 Temmuz 2019'da mecliste yemin etmişti. KCK Davası kapsamında cezası onanınca Eylül ayında Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu ile birlikte Leyla Güven'in milletvekilliği düşürüldü.

Güven'in 'örgüt yöneticisi' olarak ceza aldığı DTK dosyası kapsamında şu ana kadar onlarca kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Diyarbakır eski belediye başkanı Selçuk Mızraklı, TTB Onursal üyesi Doktor Şeyhmus Gökalp de var.

HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demritaş ve Figen Yüksekdağ da DTK dosyasından yargılanıyorlar.

DTK ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı neydi?

Demokratik Toplum Kongresi, 27 Ekim 2007 tarihinde 850 delege ise Diyarbakır'da kuruldu ve Eş başkanlık sisteminin uygulandığı ilk kurumlardan biri oldu. 101 kişilik daimi meclisi, 21 kişilik yürütme kurulu olan DTK bünyesinde eş başkanlık divanı, diplomasi, siyasi, ekoloji, dil, din, kadın, gençlik gibi farklı alanları temsilen 14 komisyon yer alıyordu.

İlk eş başkanları Hatip Dicle ve Yüksel Genç, son eş başkanları da Leyla Güven ve Berdan Öztürk oldu.

Diyarbakır'da kurulduğunda bölgedeki yüzlerce sivil toplum kuruluşu da DTK'nın içinde temsil edildi.

DTK, 2010 ve 15 yılları arasında, ulusal ve uluslararası tanınmış birçok yazar, gazeteci, siyasetçi, AKP'li birçok milletvekilin de katıldığı dilden sağlığa, eğitimden kültüre onlarca çalıştay, sempozyum düzenledi.

Diyarbakır'da her yıl yüzbinlerce kişinin katılmış olduğu Nevruz kutlamaları ise DTK'nın en bilinen organizasyonlarının başında geliyor.

2012 yılında TBMM'nin eski başkanlarından Cemil Çiçek'in öncülük ettiği Yeni Anayasa çalışmalarının Diyarbakır toplantısında görüş sunması için davet edilen kurumlardan biri de DTK olmuştu. DTK ayrıca, çözüm sürecinde de fiili olarak yer almış, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek "imralı' heyetin içinde dönemin DTK eş Başkanı Hatip Dicle de görev almıştı.

Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk'ün eş başkanlık yaptığı döneminde DTK, 11 Temmuz 2011'de Kürt halkı için 'Demokratik Özerklik' ilan etmişti.

Selma Irmak ve Hatip Dicle'nin eş başkan olduğu dönemdeyse, 27 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen olağanüstü kongrede DTK "Öz yönetim"deklerasyonu açıklamıştı.

Açıklamadan hemen sonra BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu'nun sorularına yanıt veren Irmak, deklarasyonun ayrılığı tercih ettikleri anlamına gelmediğini, tüm çabaların bunun önünü almak olduğunu söylemiş, "TBMM hala bizim için çözüm merkezidir" demişti.

Özerklik ilanı ile Tuğluk, Öz Yönetim deklarasyonu ile Irmak "örgüt yöneticisi" olma suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtayca onandı ve Irmak'ın ceza gerekçesinde DTK, KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği)'nin Türkiye meclisi olarak tanımlandı.