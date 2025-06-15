Leyla 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Leyla 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' bugün NOW TV'de izleyici ile buluştu. Peki, Leyla 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Mali'nin Nur'u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali'deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide'ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla'nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz'la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla'ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

Leyla 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur ve Mali'nin hayatı Yıldız Köşkü'nde yaşanan ayrılığın ardından bu kez Köroğlu Yalısı'nda kesişir. Nur yeni hikayesi ve yeni rolüyle kâhya yardımcısı olarak Köroğlu Yalısı'nda çalışmaya başlamıştır. Aile Nur'un gerçek kimliğinden ve gerçek amacından habersizdir.Nur bir yandan renkli ve gizemli aile üyelerini tanımaya çalışırken, diğer yandan ise Leyla ve Mali'nin şantajlarıyla başa çıkmaya çalışır. Mali, Nur'un kendisini yalıya alması için baskı yaparken; Leyla ise uçakta tanıştığı aile üyesi Eren'i korumak için Nur ile karşı karşıya gelir. Leyla, Eren'in kim olduğunu ve annesi Handan'ın nasıl öldüğünü öğrendiğinde ise şoke olur. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Köroğlu Yalısının patronu Vedat Köroğlu'nun ölümle burun buruna gelmesi tüm gözleri Nur'a çevirecektir.

Leyla 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Civan'ın hastalığının son evreye girmesi herkesi derinden sarsar. Nur yıllar sonra hayatına giren ablası Handan'dan, Civan'ı kurtaracak bir teklif alır. Nur bu tehlikeli teklifi kabul ederken, ona yardım edecek kişi ise Leyla olur. Tansiyonun zirve yapacağı bölüm finalinde Nur ve Leyla, Civan'ı kurtarmak için omuz omuza mücadele verirken, beklenmedik vedalar ve sürpriz ayrılıklar peş peşe gelecektir.

LEYLA 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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