Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Mali'nin Nur'u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali'deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide'ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla'nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz'la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla'ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Civan, yaşadığı hafıza kaybını atlatır ve unuttuğu gerçeklerle yüzleşir. Leyla, Civan'ın her şeyi hatırlamasının bedelini Yıldız ailesine ödetir. Hatice ve Ferda'nın sırrı Yıldız ailesini darmadağın ederken, Tufan'la ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirecektir. Nur ise bir zamanlar babasının yaşadığı yalıya gittiğinde sürpriz bir ismi karşısında bulur. Mali, Neco'yu öldürenin Nur olduğundan emin olur. Nefeslerin tutulduğu finalde Mali Nur'u ölümcül bir tuzağa çekerken, yaşadıklarına dayanamayan Civan Leyla'nın haykırdığı gerçekle şok olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Civan hayatının son yedi ayında yaşadığı kötü olayları ve öğrendiği acı gerçekleri unutmuştur. Leyla, Civan'ın unuttuğu gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalır. Nur, Civan'ın hafızasını kaybetmesiyle rahat bir nefes alırken, bir zamanlar babasıyla yaşadığı yalının kendisiyle kurduğu irtibat sonrasında zor anlar yaşayacaktır.Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesi Hatice'nin büyük sırrıyla yüzleşirken, Civan hafızasındaki boşlukları tamamlamak üzeredir.

LEYLA 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.