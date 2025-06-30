Leman Hz. Muhammed karikatür olayı ne, Hz. Muhammed karikatürünü kim çizdi?

Leman Hz. Muhammed karikatür olayı ne, Hz. Muhammed karikatürünü kim çizdi?
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Mizah dergisi Leman'ın son sayısında yayımlanan bir karikatür infiale neden oldu. Haz Muhammed'in bombalarla çizildiği skandal karikatür tepkileri de beraberinde getirdi. Leman Hz. Muhammed karikatür olayı ne, Hz. Muhammed karikatürünü kim çizdi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz Muhammed'i bombalarla çizdiği skandal bir karikatür yayımlayan Leman dergisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Leman Hz. Muhammed karikatür olayı ne, Hz. Muhammed karikatürünü kim çizdi?

LEMAN HZ. MUHAMMED KARİKATÜR OLAYI NE?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi. Eser sahibi, iki genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Leman Hz. Muhammed karikatür olayı ne, Hz. Muhammed karikatürünü kim çizdi?

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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