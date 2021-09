League of Legends Udyr Yenilemesinin ve Yeni ADC'nin Detaylarını Paylaştı!

Udyr'in yenilemesi son aşamalara ulaşırken League of Legends şampiyon havuzuna katılacak yeni karakterlerin detayları paylaşılmaya başlandı.

Bu sene oylamayla yenilenmesine karar verilen keşişimiz Udyr yıl boyunca pek çok farklı konsept üzerinden yeniden tasarlanmakla meşguldü. Oynanışını ve görüntüsünü daha Freljord'lu tutarak keşiş tarafını güçlendiren pek çok tasarım sonucunda Udyr paylaşılan son Şampiyon Haritası üzerinde görüldüğü üzere kısa sürede son halini almaya başladı. Oyuncular tarafından beğenilen saçları son konseptinde korunurken bazı hayranların hoş karşılamadığı büyük boynuzlar yerini daha küçük fakat hala yeni Udyr'in siluetini tanımlayan bir parça olacak, kurdelelerle süslenmiş yeni bir boynuza bıraktı. Ayrıca arkadaşlıklarına ve Ionia ziyaretine ufak bir jest yapmak adına eline sargı olarak eklenen kırmızı kafa bandı Lee Sin'den Udyr'e bir hediye.

Her bir duruşu artık yeni bir yarı ilahla ilişkilendirilen Udyr bu ilişkiyi Freljord desenleriyle vücudunda taşıdığı dövmeler aracılığıyla gösteriyor. Yalnızca hayvan ruhlarına değil, yarı ilah hayvan ruhlarına bağlı olan yeni Udyr yeni yetenekleri ile Freljord ruhunun ateşlendirdiği gücünü daha iyi sergileyebilecek. Justin "Riot Earp" Albers'ın hazırladığı duruş konseptleri de bunun için iyi bir örnek.

Yeni Udyr'in hype'ı şöyle bir yana kayadursun, yeni şampiyonlarımız da bu sürede şekil almaya devam ediyor. Bu sene çıkışı beklenen ve League of Legends animasyon dizisi Arcane ile bağlantılı olması muhtemel yeni ADC ve onun ardından gelmesi planlanan yeni support yıl sonu yapılacak etkinliğe uymadıklarından 2022'ye ertelendiler. Riot, bu yılki şampiyon sayısı hedeflerine bu sebeple ulaşamayacaklarından gelecek sene fazladan bir şampiyon çıkarmayı planlıyor.

LoL Animasyon Dizisi Arcane Yeni Fragmanı ile Vizyon Tarihini Duyurdu!

Lafı çok uzatmadan yeni ADC'nin ufak detaylarına göz atalım. Bir 'shooter' oyunundan çıkmışçasına hızlı tempolu ve 'şok edici' yeteneklere sahip olan bu nişancı, diğer nişancılar arasında parlaması adına normal saldırı çeşitliliğinin örneklerinden biri olacak. Graves'in alan hasarlı fişekleri, Jhin'in 4. vuruşunu güçlendiren mermileri ve Xayah'ın rakiplerini delip geçerek bir süre varlıklarını koruyan tüyleri gibi normal saldırı fikrine özgünlük katan şampiyonlara aşina olmuş olsak da bu sefer Riot normal saldırıyı yetenek kitiyle harmanlayarak baştan aşağı değiştirecekleri yepyeni bir plan üstünde çalışıyor.

Destek rolü mekaniği ve doğası gereği kişiliğinde çevresine yardım etme isteği bulunduran pek çok şampiyona sahip. Fakat bazı zamanlarda destek yalnızca takımını korumak değil, ayrıca rakiplere de acı çektirmek ve zorluk çıkarmak da demek olduğundan yalnızca sadistlik yapmak isteyen support şampiyonlar da yok değil. Bir sonraki şampiyonumuz da bu ikinci grubun partisine katılmaya geliyor. Bu kötücül ve karizmatik desteğimiz kendi zaferi için rakiplerini manipüle etmekten ve onları kullanıp atmaktan çekinmeyerek oyunda son sözü kimin söyleyeceğini gösterecek.

Henüz detayları belli olmasa da bu iki şampiyonumuzdan sonra hedeflenen rol orman olacak. 'Hepimizin yüreğindeki hiçliği dolduracak güçlü mü güçlü yeni bir ormancı' şeklinde tanımlanan bu şampiyon hiç kuşkusuz Hiçlik'ten geliyor olacak. Hiçlik'ten gelen en son şampiyon 2018'de gelen Kai'sa olsa da pek Hiçlikvari bir taraf sergileyemediğinden yeni şampiyonun güçlü bir Hiçlik canavarı olması, hatta Gözcülerin hikayesini devam ettirecek bir kilit karaktere dönüşmesi bile mümkün. Detaylar gelecek yıl yayınlanacak olan Şampiyon Haritası üzerinde daha kesinleşecek.

Yeni şampiyon çalışmalarının yanında Riot kurduğu yeni ekip ile League of Legends içindeki eski şampiyon ve kostümlerin kısmi görsel güncellemeleri üzerinde çalışmayı planlıyor. Yeni nesil grafiklere ve tasarımlara göre tarihi geçmiş pek çok şampiyon ve üzerlerinde garip duran yeni kostümler için fazlasıyla iyi bir haber olan bu güncellemeler tam görsel güncellemelerin yerini tutmasa da onların bir parçası olacak. Kısmi güncellemeler ilerleyen aylarda (muhtemelen Caitlyn'in yeni görünüşü ile birlikte) oyuna eklenmeye başlanacak.

