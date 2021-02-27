League Of Legends 11.5 Yaması ile değişikliğe uğrayacak şampiyonlar açıklandı
League of Legends baş oyun tasarımcısı olan Mark Yetter, değişikliğe uğrayacak şampiyonları açıkladı.
Riot Games çalışanı ve aynı zamanda League of Legends baş oyun tasarımcısı olan , gelecek olan yeni yama ile birlikte hangi şampiyonların değişikliğe uğrayacağını paylaştı.
Pyke – Pasif gri sağlık bölümü, alınan hasarın yüzde 25-50'sinden yüzde 10'a (+0.25 zırh deşme) alacak ve bu, iki veya daha fazla düşman yakınlarda olduğunda yüzde 35'e (+0.5 ölüm) kadar artacak.
Karma – Q yeteneğinin bekleme süresi 9-7'den 8-6'ya düşürüldü.
Trundle – Q yeteneğinin bekleme süresi 4 saniyeden 3.5 saniyeye düşürüldü.
Master Yi – E yeteneğinin vuruş hasarı 18-50'den 20-60'a yükseltildi.
Sejuani – W yeteneğinin vuruş yüzdesi 5.25'den yüzde 6'ya yükseltildi.
Jax – Seviye başına kazandığı AD 3.38'den 4.25'e yükseltildi.
Kog'Maw – W yeteneğinin hasarı yüzde 3-6'dan yüzde 3-7'ye yükseltildi.
Qiyana – W yeteneğinin vuruş hasarı 8-40'dan 8-64'e, W yeteneğinin sağladığı yürüme hızı oranı yüzde 5-10'dan 5-13'e ve son olarak R yeteneğinin hasarı 100-240'dan 100-300'e yükseltildi.
Samira – Seviye başına kazandığı AD 2.3'den 3'e, Q yeteneğinin hasarı ise 80-110'dan 80-120'ye yükseltildi.
11.5 Yaması ile birlikte güçsüzleştirilecek olan şampiyonlar
Seraphine – R yeteneğinin bekleme süresi 160-120'den 180-120'ye yükseltildi.
Udyr – Seviye başına kazandığı can değeri 99'dan 92'ye düşürüldü. R yeteneğinin toplam hasarı 50-275'den 40-240'a düşürüldü.
Rammus – Seviye başına kazandığı can değeri 95'den 80'e düşürüldü.
Shaco – W yeteneğinin alan hasarı 15-35'den 10-30'a düşürüldü.
Rell – Temel zırh değeri 35'den 32'ye düşürüldü. W yeteneğinin bekleme süresi 11 saniyeden 13 saniyeye yükseltildi.
Azir – W yeteneğinin asker hasarı 60-160'dan 50-150'ye düşürüldü.
Gragas – Q yeteneğinin mana bedeli 60-80'den her seviyede 80 olarak ayarlandı.
League of Legends Yama 11.5 Şampiyon Görünümleri
BEE'MAW - 1350 RP
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YUUBEE - 1350 RP
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Kaynak: Playerbros