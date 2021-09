League of Legends 11.20 Yama Notları ve Kostümleri

Balkabaklarıyla dolu sevimli kostümlerin yanında pek çok nerf ve buff League of Legends 11.20 yamasında bizleri bekliyor olacak.

LoL Animasyon Dizisi Arcane Yeni Fragmanı ile Vizyon Tarihini Duyurdu!

İki kısımlık Worlds 2021 öncesi yamalar 11.19'un canlı sunuculara gelişiyle sonlanırken normal yamalar kaldıkları yerden devam etmek üzere PBE sunucularına döndü. Test aşamasındaki yama şampiyon değişikliklerinin yanında bazı sistem değişikliklerine ve tabii ki yepyeni kostümlere ev sahipliği yapıyor. Cadılar Bayramı'nın yavaş yavaş yaklaşmasıyla League of Legends kostümleri de karanlık bir atmosfere bürünürken Cadı serisine pek çok yeni yüz ekleniyor.

Sistem Zayıflatmaları

Çarp İyileştirmesi - Maksimum İyileştirme %15 >>>%10

Kayacıllar/Gromp - Ana Saldırı Gücü 78 >>>74

Sistem Güçlendirmeleri

İmparatorun Fermanı - Koordinasyonlu Atış Hasarı 36-60 >>>45-75

Bugfix: İşaret hasarını/öldürmeyi işareti patlatan kişiye doğru şekilde atfeder.

Şampiyon Zayıflatmaları

Taliyah (Orman) - Q İlkinden Sonraki Taşların Orman Canavarlarına Hasarı %80 >>>%75

Amumu - Q Hasarı 70/100/130/160/190 >>>70/95/120/145/170

Q Mana Bedeli 30/35/40/45/50 >>>70

Singed - E Hasarı 50/65/80/95/110 (+%75 YG) >>>50/60/70/80/90 (+%60 YG)

Jarvan IV - Pasif Hasarı Canın %10'u >>>Canın %8'i

Irelia - Pasif SG Oranı %30 >>>%20

Shen - Pasif Kalkanı 60-111 >>>50-101

Şampiyon Güçlendirmeleri

Darius - W Bekleme Süresi 7/6.5/6/5.5/5 >>>5

Elise - Ana Can 534 >>>555

Saldırı Menzili/Seviye 3.35 >>>4

Hecarim - W Bekleme Süresi 22/21/20/19/18 >>>18

Şampiyonlar Haricinde Yapılan Azami İyileştirme 90/120/150/180/210 >>>120/150/180/210/240

Udyr - R Koni Hasarı 50/95/140/185/230/275 >>>60/110/160/210/260/310

Şampiyon Kostümleri

Cadı Fiora - 1350 RP

Cadı Nami - 1350 RP

Cadı Poppy - 1350 RP

Cadı Syndra - 1350 RP

Cadı Yuumi - 1350 RP

Cadı Morgana Prestij Serisi - 100 Prestij Puanı

League of Legends 11.20 yaması şampiyon değişiklikleri ve Cadı kostümleri ile 6 Ekim 2021 Çarşamba günü canlı sunuculara geçiş yapacak.

