League of Legends 11.10 yama notları açıklandı!
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League of Legends 11.10 yama notları açıklandı!

League of Legends 11.10 yama notları açıklandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

LOL 11.10 yama notları nerflenen ve bufflanan şampiyonlar belli oldu. Dünyanın en çok sevilen MOBA oyunların biri olan LoL'ün yeni gelen güncellemesinde şampiyonlar ve eşyalardaki değişiklikler dikkat çekiyor. Hangi şampiyonlar yeni kostümlere sahip olacak? İşte League of Legends 11.10 yama notları!

Türkiye'de ve dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan strateji oyunu League of Legends'in son yaması 11.10 yayınlandı. Yeni gelen yamada şampiyonların yetenekler değerlerinde azalmalar ve artışlar olurken bazı eşyaların da güçlerinde değişiklikler meydana geldi. İşte League of Legends'in yeni 11.10 yaması notları!

LEAGUE OF LEGENDS 11.10 YAMA NOTLARI

ŞAMPİYONLAR

  • Bard: Pasifin taban hasarı azaldı.
  • Darius: E'nin bekleme süresi arttı.
  • Galio: W'nun bekleme süresi artık sabit; büyü hasarı kalkanı azaldı.
  • Jinx: Taban zırhı azaldı. R'nin destansı canavarlara verdiği hasarın artık bir sınırı var.
  • Katarina: Taban hareket hızı azaldı.
  • Kayle: Pasifin yetenek gücü hasar oranı ve ilave saldırı menzili arttı; Muramana hatası giderildi.
  • Kennen: W'nun azami yük ilave hasarı arttı.
  • Lux: E'nin hasarı arttı.
  • Sejuani: E'nin hedef belirleme mekaniği güncellendi.
  • Talon: Q'nun ilave saldırı gücü hasar oranı azaldı.
  • Thresh: Taban canı azaldı; can büyüme oranı arttı.
  • Yuumi: Q'nun taban hasarı ve güçlendirilmiş hasarı arttı. W'nun takım arkadaşı simgesi hatası giderildi.
  • Zyra: Pasifin Sarmaşık Kamçı'sının yavaşlatma etkisi arttı. W'nun bekleme süresi azaldı.
League of Legends 11.10 yama notları açıklandı!

EŞYALAR

Cehennem Maskesi: Cehennem Maskesi oyunun tüm evrelerinde daha güçlü savunma eşyalarının gölgesinde kalıyor. Benzer eşyalarla yarışabilmesi için saf gücünü arttırmamız gerek.

Kaniçen: Kaniçen bir süredir zayıf durumda ve dövüşçü dizilimlerinde tercih edilmemeye başladı. Sağladığı iyileştirmeyi arttırarak ona şans tanıyoruz.

Guinsoo'nun Hiddeti: Guinsoo pek iyi bir noktada değil. Bu yüzden onu erken safhalarda hasarını arttırmak isteyen, isabet etkilerine sahip şampiyonlar için daha hesaplı bir seçenek haline getiriyoruz.

Vadiyaran: Vadiyaran'ın yük biriktirme süresini hızlandırıyoruz ve yükleri tetiklemenin daha fazla yolunu sunarak eşyanın çatışma içindeyken daha tatmin edici olmasını ve beklendiği gibi hissettirmesini sağlıyoruz.

ORMAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Daha önce yapılan değişiklikler ile ormancılar için belirli bir sistem oturmuş durumda. Şu an orman metası ormanı hızlı dönebilen ormancılar etrafından dönüyor. Yani siz orman dönme konusunda sıkıntılar yaşayacak konuma düştüğünüzde oyun tam bir kaosa dönüşüyor.

Gelecek olan değişimlerle birlikte bu durumun önlenmesi hedefleniyor. Bu hedefle birlikte orman kamplarının çıkış süreleri esnetiliyor. Böylece yeni ve daha çeşitli rotalar ortaya konuyor. Bununla birlikte geri gelme mekaniği oyuna tekrar ekleniyor. Bu mekaniğin gelişi şöyle açıklanıyor:

"Amacımız geri gelme mekaniğinden faydalanan bir strateji oluşturmak değil, bunun yerine toparlama şansı olmayan ve zorlanan ormancılardan dolayı kazanılması imkânsız görünen oyunların sayısını azaltmak."

Orman canavarlarının yeniden doğma süresi 2 dakikadan 2 dakika 15 saniyeye çıkarılıyor. Böylece oyun ormancılar için sadece canavar kesmekten ziyade haritada daha etkin olma mücadelesine dönüşüyor. Umarım en güzel baskınları sizin ormancılarınız atar ?? .

Geri Gelme Deneyimi:Ormancı oyundaki diğer oyuncuların ortalama seviyesinden en az iki seviye gerideyse, büyük ve destansı canavarlardan daha fazla deneyim kazanır. Bu kamplar ormancının oyundaki oyuncuların ortalama seviyesinin altında olduğu her seviye başına 50 XP daha sağlar.

League of Legends 11.10 yama notları açıklandı!

ÇARP:

  • CANAVARLARA VERİLEN ÇARP HASARI Seviyelere bağlı olarak 390-1000 ? 450 Taban Hasar, Çarp görevi tamamlandıktan sonra 900 Hasar
  • DİZGİNSİZ BÜYÜ KİTABI'YLA DEĞİŞTİRİLMİŞ ÇARP HASARI Çarp hasarı artık sihirdar büyüleri iki defa değiştirildikten sonra artıyor.
  • YAMPİRİ KALKAN Çarp ve tüm kitle kontrolü etkileri artık hasar vermeden önce Yampiri Yengeç'in kalkanını kırıyor.
Orman Kampları Değişiklikleri (Saldırı Güçleri):
  • MAVİ GÖZCÜ 1-18. seviyelerde 82-303 ? 1-18. seviyelerde 78-234
  • KIRMIZI KORKABUK 1-18. seviyelerde 82-303 ? 1-18. seviyelerde 78-234
  • GROMP 1-18. seviyelerde 80-253 ? 1-18. seviyelerde 78-234
  • ALACAKURT 1-18. seviyelerde 42-156 ? 1-18. seviyelerde 35-105
  • KÜÇÜK ALACAKURTLAR 1-18. seviyelerde 16-59 ? 1-18. seviyelerde 10-30
  • KIZIL KESKİNGAGA 1-18. seviyelerde 20-74 ? 1-18. seviyelerde 20-60
  • KESKİNGAGALAR 1-18. seviyelerde 13-49 ? 1-18. seviyelerde 10-30
  • BÜYÜK KAYACIL 1-18. seviyelerde 80-303 ? 1-18. seviyelerde 78-234
  • ORTA BOY KAYACIL 1-18. seviyelerde 25-93 ? 1-18. seviyelerde 20-60
  • MİNİK KAYACIL 1-18. seviyelerde 17-63 ? 1-18. seviyelerde 13-39

Orman Kampları Değişiklikleri (Canlar):

  • MAVİ GÖZCÜ 1-18. seviyelerde 1800-3150 ? 1-18. seviyelerde 1850-3238
  • KIRMIZI KORKABUK 1-18. seviyelerde 1800-3150 ? 1-18. seviyelerde 1850-3238
  • YAMPİRİ YENGEÇ 1-17. seviyelerde 1000-2066 ? 1-17. seviyelerde 1050-2170

Orman Kampı Değişiklikleri (Altınlar):

  • MİNİK KAYACIL 12 Altın ? 13 Altın
  • ALACAKURT 55 Altın ? 65 Altın
  • GROMP 85 Altın ? 90 Altın
  • KIZIL KESKİNGAGA 35 Altın ? 45 Altın

YAKINDA GELECEK KOSTÜM VE RENKLER

Mistik Xerat, Mistik Lucian, Mistik Camille ve Mistik Tahm Kench kostümleri 13 Mayıs 2021 günü oyuna eklenecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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