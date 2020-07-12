"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor Türkiye lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyü, lavanta mevsiminin başlamasıyla "mora boyanan" görselliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyü, lavanta mevsiminin başlamasıyla "mora boyanan" görselliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

"Gül" denilince ilk akla gelen Isparta, Türkiye'nin lavanta bahçesi olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Kıraç araziler boş kalmasın diye lavanta üretimine başlanılan Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, zamanla Türkiye lavanta üretiminin merkezi oldu.

Ekim alanının her geçen gün arttığı, hasat döneminde tüm köyü adeta "mora boyayan" lavanta, çok sayıda ziyaretçiyi de kente çekiyor.

Sakinlik ve huzurun yanı sıra eşsiz doğasında fotoğraf çektirme imkanı bulan ziyaretçiler, "Lavanta kokulu köy" olarak da adlandırılan Kuyucak'ta keyifli dakikalar geçiriyor.

Tarlalara yerleştirilen traktör, motosiklet, ahşap pencereler, ahşap kapılar, salıncaklar, ziyaretçilere keyifli dakikalar geçirtiyor.

"Günümüzde lavanta tarlaları 5 bin metrekareye ulaştı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyucak köyünün lavantanın başkenti olduğunu söyledi.

Lavanta bahçelerinin 1960'lı yıllarda oluşturulmaya başladığını anlatan Göçer, "Lavanta ilk ekildiği yıllarda 2 bin metrekarelik bir alana sahipti. Günümüzde lavanta tarlaları 5 bin metrekareye ulaştı." dedi.

Geçmişte lavantanın tarım ürünü olarak kullanıldığını anlatan Göçer, bugünlerde turizm ve kozmetik ürünü olarak kullanıldığını dile getirdi.

Mor tarlaların yeni normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya başladığını vurgulayan Göçer, "Lavantayı 2018'de 250 bin geçen yıl 750 bin kişi ziyaret etti. Isparta dört mevsim tarihi ve kültürüyle farklı alanlarda çok farklı seçenekler sunuyor." diye konuştu.

"Muhakkak görülmesi gereken yerlerden"

Fransa'da yaşayan Semiha Ziwal, Isparta'daki lavanta tarlalarını çok sevdiğini, buradan çok etkilendiğini dile getirdi.

İstanbul'dan gelen Ayşe Aşçıyıldız ise tarlaları görünce içini huzur kapladığını söyledi.

Lavanta kokusunun çok etkileyici olduğunu ifade eden Aşçıyıldız, Türkiye'nin her yerinin bir başka güzel olduğunu, lavanta tarlalarının, bunlardan sadece biri olduğunu belirtti.

Kayseri'den gelen ziyaretçilerden Ezgi Kandur ise Kuyucak köyünü fotoğraflarda gördüğünü ancak bir türlü gelmek kısmet olduğunu belirterek "Burası mükemmel. Harika bir renk cümbüşü var. Herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak görülmesi gereken yerlerden." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA