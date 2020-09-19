LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL 50 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU
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LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL 50 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL 50 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir otomobil otoyolda lastiğinin patlaması sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL 50 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU
19.09.2020 06:27 | Son Güncelleme: 19.09.2020 06:33

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL 50 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU
İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir otomobil otoyolda lastiğinin patlaması sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Kazada, çok sayıda takla atan otomobilin içerisindeki 4 kişiden 1'i yaralandı. Kaza yapan otomobildeki 4 kişinin İstanbul'dan Urla'ya geldikleri öğrenildi.
Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Işıkkent rampalarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Toprak Beden (25) idaresindeki 34 BT 9883 plakalı otomobil, sol şeritte ilerlediği sırada lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, en sağ şeritten bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Çok sayıda takla atan otomobil demir yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 110 AKS ve sağlık ekipleri sevke edildi. Kazada otomobildeki 4 kişiden 1'i yaralandı. Kaza yapan kişiler, 110 AKS ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobilden çıkartıldı. Yaralanan otomobildeki yolcu Selin Kızıl (25), ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada demir yığınına dönen otomobil ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarabildi.
Polis ve jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Ali Toprak Beden ve arkadaşlarının İstanbul'dan Urla'ya tatil için geldikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Fırat AKAY
Fırat AKAY
DHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 06:32:53. #1.15#
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