Laleli'de, Ordu Caddesi ile çevresindeki yayalaştırma nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi

İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarından olan Fatih Laleli Ordu Caddesi ile bağlı yolların trafiğe kapatılarak yayalaştırılması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarından olan Fatih Laleli Ordu Caddesi ile bağlı yolların trafiğe kapatılarak yayalaştırılması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Kasım 2020 tarihinde oy birliğiyle aldığı "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi" bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, proje ile yaya erişilebilirliğinin artırılması, tarihi, kültürel ve turistik dokuya katkı sunulması, araç trafik sirkülasyonunun tarihi dokuya uygun olarak düzenlenmesi, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması, bölge esnafının ticari faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı

UKOME kararı doğrultusunda, bölgede yayalaştırma kararı bulunan 59 cadde ve sokağa ilaveten 28 cadde ve sokak daha yayalaştırılacak. Tramvayın geçtiği Ordu Caddesi dahil toplam 16 cadde ve sokakta kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanacak.

Yayalaştırma projesi, Fatih'te Kemalpaşa-Mesihpaşa ve Mimar Kemalettin mahallelerinin tamamını kapsıyor. Atatürk Bulvarı, Şehzadebaşı-Hayriye Tüccarı-Türkali ve Tiyatro caddeleri içerisinde kalan alan yayalaştırılıyor.

Kontrollü trafik sirkülasyonunun sağlanacağı cadde ve sokaklar, resmi, turistik ve lojistik amaçlı araçlar ile ticari taksiler dışında 10.00-21.00 saatleri arasında taşıt motorlu araç trafiğine kapalı hale getirildi. Kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklar dışındaki yayalaştırılmış cadde ve sokaklarda, iş yeri işletmecileri yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini sadece gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek.

Lojistik amaçlı kullanılan araçlar 10.00-13.00 arası 1 kez,13.00-21.00 saatleri arası 1 kez olmak üzere günde 2 kez, TÜRSAB'a kayıtlı araçlar ise 10.00-21.00 saatleri arasında azami 3 kez alana giriş çıkış yapabilecek. Bu araçların indirme-bindirme, yükleme-boşaltma için alanda kalma süresi azami 30 dakika, ticari taksiler için alanda yolcu indirme-bindirme süresi ise azami 20 dakika olacak.

Belirlenen süreye uymayan sürücülere Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuata göre işlem yapılacak.

Trafik akışını kontrol etmek için semtte 49 noktada bulunan 199 hidrolik bariyer ek olarak, 22 noktada 41 hidrolik bariyer daha yapıldı. Bölgedeki yaya ve trafik akışı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB ve Fatih Belediyesi zabıtası tarafından denetlenecek.

Çalışmalar kapsamında trafik düzenlemesi de yenilendi. Gençlik Caddesi -Şehzadebaşı Caddesi kesişiminde, Gençlik Caddesi çıkışında sağa dönüş için geometrik düzenleme yapıldı. Vezneciler kavşağı sola dönüşe uygun hale getirildi. Gençtürk Caddesi ve Fethibey caddelerinin Ordu Caddesi kesişiminde araç geçişine yönelik fiziki ve sinyalizasyon düzenlemesi uygulandı.

Trafik yoğunluğuna yol açtı

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bölgede yoğunluk artarken trafik durma noktasına geldi. Şehzadebaşı Caddesi ve Ordu Caddesi'ne bağlanan bölgeye girmek isteyen çok sayıda lojistik aracı, turizm araçları, taksi ve otomobiller uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekiplerinin izin verilen araçları kontrollü olarak bölgeye aldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken