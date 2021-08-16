Laleli'de, Ordu Caddesi ile çevresindeki yayalaştırma nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Laleli'de, Ordu Caddesi ile çevresindeki yayalaştırma nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi

Laleli'de, Ordu Caddesi ile çevresindeki yayalaştırma nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarından olan Fatih Laleli Ordu Caddesi ile bağlı yolların trafiğe kapatılarak yayalaştırılması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarından olan Fatih Laleli Ordu Caddesi ile bağlı yolların trafiğe kapatılarak yayalaştırılması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Kasım 2020 tarihinde oy birliğiyle aldığı "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi" bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, proje ile yaya erişilebilirliğinin artırılması, tarihi, kültürel ve turistik dokuya katkı sunulması, araç trafik sirkülasyonunun tarihi dokuya uygun olarak düzenlenmesi, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması, bölge esnafının ticari faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı

UKOME kararı doğrultusunda, bölgede yayalaştırma kararı bulunan 59 cadde ve sokağa ilaveten 28 cadde ve sokak daha yayalaştırılacak. Tramvayın geçtiği Ordu Caddesi dahil toplam 16 cadde ve sokakta kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanacak.

Yayalaştırma projesi, Fatih'te Kemalpaşa-Mesihpaşa ve Mimar Kemalettin mahallelerinin tamamını kapsıyor. Atatürk Bulvarı, Şehzadebaşı-Hayriye Tüccarı-Türkali ve Tiyatro caddeleri içerisinde kalan alan yayalaştırılıyor.

Kontrollü trafik sirkülasyonunun sağlanacağı cadde ve sokaklar, resmi, turistik ve lojistik amaçlı araçlar ile ticari taksiler dışında 10.00-21.00 saatleri arasında taşıt motorlu araç trafiğine kapalı hale getirildi. Kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklar dışındaki yayalaştırılmış cadde ve sokaklarda, iş yeri işletmecileri yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini sadece gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek.

Lojistik amaçlı kullanılan araçlar 10.00-13.00 arası 1 kez,13.00-21.00 saatleri arası 1 kez olmak üzere günde 2 kez, TÜRSAB'a kayıtlı araçlar ise 10.00-21.00 saatleri arasında azami 3 kez alana giriş çıkış yapabilecek. Bu araçların indirme-bindirme, yükleme-boşaltma için alanda kalma süresi azami 30 dakika, ticari taksiler için alanda yolcu indirme-bindirme süresi ise azami 20 dakika olacak.

Belirlenen süreye uymayan sürücülere Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuata göre işlem yapılacak.

Trafik akışını kontrol etmek için semtte 49 noktada bulunan 199 hidrolik bariyer ek olarak, 22 noktada 41 hidrolik bariyer daha yapıldı. Bölgedeki yaya ve trafik akışı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB ve Fatih Belediyesi zabıtası tarafından denetlenecek.

Çalışmalar kapsamında trafik düzenlemesi de yenilendi. Gençlik Caddesi -Şehzadebaşı Caddesi kesişiminde, Gençlik Caddesi çıkışında sağa dönüş için geometrik düzenleme yapıldı. Vezneciler kavşağı sola dönüşe uygun hale getirildi. Gençtürk Caddesi ve Fethibey caddelerinin Ordu Caddesi kesişiminde araç geçişine yönelik fiziki ve sinyalizasyon düzenlemesi uygulandı.

Trafik yoğunluğuna yol açtı

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bölgede yoğunluk artarken trafik durma noktasına geldi. Şehzadebaşı Caddesi ve Ordu Caddesi'ne bağlanan bölgeye girmek isteyen çok sayıda lojistik aracı, turizm araçları, taksi ve otomobiller uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekiplerinin izin verilen araçları kontrollü olarak bölgeye aldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Cimilli İbo Yıldız Tilbe Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Laleli'de, Ordu Caddesi ile çevresindeki yayalaştırma nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:57:23. #1.15#

title