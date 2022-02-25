Ladik'te bungalov evler bulunan tatil köyü kiraya verilecek

LADİK, SAMSUN (AA) - Ladik Belediyesi tarafından yaptırılan tatil köyünün ihale ile kiraya verileceğini bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, Hamit Mahallesi'nde Ladik Gölü manzaralı yaklaşık 10 dönümlük alanda 10 bungalov ev 1 kır lokantasından oluşan tatil köyü projesinin tamamlandığını söyledi.

Mülkiyeti belediyede bulunan tatil köyünün belediye encümeni huzurunda yapılacak ihaleyle kiraya verileceğini belirten Özel, böylece ilçe turizminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

İhalenin 15 Mart Salı günü saat 14.00'te Belediye Meclis ve Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacağını dile getiren Özel, "Tatil köyünü 10 yıl süre ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle kiraya verme kararı aldık. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 lira bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar, evrakları 15 Mart Salı günü saat 14.00'e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeliler. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." dedi.

Özel, ihaleden elde edilen gelirin vatandaşa götürülecek hizmetlere harcanacağını kaydetti.