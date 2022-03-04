Laçin Ceylan kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında ve nerelidir?
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Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 doğumludur. Türk oyuncudur. 25 Kasım 1965'te doğdu. İzmir Özel Türk Koleji'nden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu.Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır.
Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu. Burada, Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyunda oynamaktadır. Bu oyundaki performansı ile Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.
Yönettiği tiyatro oyunları
Yeni Kiracı : Ionesco - Bi Tiyatro - 2012
Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2010
Gizler Çarşısı - Turgay Nar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
Delil Yetersizliği : G.G Del Tore - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008
Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Klakson Borazan Bırtlar : Dario Fo - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
Macbett : Ionesco : Ankara Devlet Konservatuvarı
Kel Şarkıcı : Ionesco - Ankara Devlet Konservatuvarı - 1994
Gişe (oyun) : Jean Tardeau - Ankara Devlet Konservatuvarı - 1993
Rol aldığı oyunlar
Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Bi Tiyatro - 2012
Etna Bedendeki Kuyu : Christine Sohn - Bi Tiyatro - 2006
3. Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Balerin (oyun) : Arne Skoven - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
İyi (Good) : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Balon : Murat Karahüseyinoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Hizmetçiler : Jean Genet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Ferhat İle Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Hayvan Çiftliği : George Orwell\Peter Hall - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1990
Yunus Emre (oyun) : Recep Biginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989
Pollyanna : Elanor H Porter - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1989
Kuşlar İzmir Üstüne Uçar : Mehmet Büyükağaoğlu - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1984
Oynadığı filmler ve TV dizileri
Aşk Ağlatır (2019) - Sumru
İnsanlık Suçu (2018) - Hülya Gökdemir
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)
Delibal (2015)
Çilek Kokusu (2015-2016)
Benim Hala Umudum Var (2013) - Asude
Galip Derviş (2013) - Latife Merdan (Konuk Oyuncu)
Gözetleme Kulesi (2012)
Saklı Hayatlar : Ahmet Haluk Ünal - 2011 - Zeynep
Gönülçelen : Aydın Bulut - 2010
Hatırla Sevgili : Ümmü Burhan 2006 - Sevim Gürsoy
Gümüş : Tarık Alpagut - 2005 - Gülsün
Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan - 2004 - Tülin
Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel, 2001 - Yasemin
Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998
Kurşun Adres Sormaz : Bilge Olgaç - 1992
Ödülleri
VIII. Lions Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu, Etna: Bedendeki Kuyu, Bi Tiyatro
12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Etna: Bedendeki Kuyu, Bi Tiyatro
19. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Gözetleme Kulesi)
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri (TEB), 2016, Yılın Kadın Oyuncusu, Üç Oyun (Vurgun), Bi Tiyatro
Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 doğumlu olup 57 yaşındadır.
Laçin Ceylan Instagram hesabı "lacinceylan" kullanıcı isme sahip olup 61 bin takipçisi bulunuyor.