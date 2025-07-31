Labubu yasaklandı mı, neden? - SON DAKİKA Labubu bebekler nedir?

Renkli tasarımı ve farklı figürleriyle dikkat çeken Labubu bebeklerinin yasaklanıp yasaklanmadığı ve bu kararın neden alındığı büyük merak konusu oldu. Özellikle gençler arasında hızla yayılan bu figürlerin ne olduğu, nereden çıktığı ve neden tartışmalara konu olduğu ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Labubu bebekler nedir? Labubu yasaklandı mı, neden? İşte, merak edilen tüm detaylar…

LABUBU NEDİR?

Labubu, Çin merkezli Pop Mart firmasının ürettiği koleksiyonluk bir oyuncak serisidir. Hong Kong-Belçikalı sanatçı Kasing Lung'un imzasını taşıyan Labubu bebekleri, özellikle 2024'ün sonlarından itibaren dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Estetik tasarımları, sevimli ancak sıra dışı ifadeleri ve "kör kutu" (blind box) sistemiyle satılması, koleksiyonerler arasında adeta bir tutkuya dönüştü. Bu ürünlerin sınırlı sayıda ve özel seriler hâlinde üretilmesi, talebi artırırken, fiyatların da hızla yükselmesine yol açtı.

Labubu yasaklandı mı

Koleksiyon değeri taşıyan bu oyuncakların bazı modelleri, sosyal medyada fahiş fiyatlarla paylaşılarak dikkat çekti. 500 TL'den başlayan ürünlerin nadir versiyonları 5.000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. Bu durum, sadece koleksiyonerleri değil, aynı zamanda kar amacı güden satıcıları da piyasaya yönlendirdi. Yoğun talep nedeniyle, yurtdışından bireysel olarak getirilen ve gümrük beyanı yapılmayan oyuncaklar, Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

Labubu neden yasaklandı

LABUBU BEBEKLER YASAKLANDI MI?

Labubu bebekleriyle ilgili Türkiye'de resmi bir yasaklama kararı bulunmuyor. Ancak bazı ülkelerde bu figürlerle ilgili çeşitli sınırlamalar getirildi. Özellikle Irak'ın Erbil kentinde, yerel kültüre uygun bulunmadığı gerekçesiyle satışları yasaklandı ve binlerce figür toplatıldı.

İngiltere'de ise bazı mağazalar önünde yaşanan yoğunluk ve güvenlik sorunları nedeniyle Labubu satışları geçici olarak durduruldu. Bu gelişmeler, markaya olan ilgiyi daha da artırdı.

Labubu bebekler nedir

LABUBU BEBEKLER NEDEN YASAKLANDI?

Labubu figürleri yalnızca oyuncak olarak görülmüyor; sosyal medya trendlere bağlı olarak bir tür tüketim çılgınlığına da dönüşmüş durumda. Uzmanlar, bu oyuncakların çocuklar üzerinde dopamin bağımlılığı oluşturabileceği ve psikolojik etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca sınırlı sayıda üretilmesi nedeniyle stoklara ulaşmak zorlaştıkça, piyasada sahte ürünlerin yayılması ve fiyatların fahiş seviyelere çıkması da tartışmaları körüklüyor. Özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan "yasaklandı mı?" soruları da bu belirsizliğin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Ancak Türkiye'de resmi bir yasaklama kararı bulunmuyor.