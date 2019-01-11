La Repubblica: 'İtalya, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açmaya Hazırlanıyor'

İtalya'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ülkenin en büyük gazetelerinden La Repubblica, "Savaş sonrası Suriye'de diplomasi denemeleri: İtalya büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de "bu adımın gerekliliğinin ve zamanlamasının değerlendirildiğini" söyledi.

La Repubblica'nın haberinde, İtalya'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açan ilk Avrupa ülkesi olabileceği iddia edildi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, İtalyan hükümetinin Şam Büyükelçiliği'ni yeniden faaliyete sokma hazırlıkları kapsamında haftalardır hamlelerde bulunduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise büyükelçiliğin yeniden açılması için "halen yerine getirilmesi gereken çok sayıda siyasi adımın" bulunduğunu vurguladı. İsmi gizli tutulan İtalyan Dışişleri yetkilileri, bu konuda Avrupa Birliği ile uyum içinde hareket edeceklerini belirtirken "Ancak bu aşamada tartışılan şey (büyükelçiliğin) açılıp açılmayacağı değil, ne zaman açılacağı" dedi.

Resmi olarak kapatılmamıştı

La Repubblica, İtalya'nın Şam büyükelçiliğinin hiçbir zaman resmi olarak kapatılmadığını, yalnızca Şam Büyükelçisi'nin İtalya'ya geri çağrıldığını da vurguladı.

Habere göre son yıllarda İtalya'nın Şam Büyükelçiliği'nde bir idari görevli bulunuyordu, ancak geçen Aralık ayında "maslahatgüzar" olarak görev yapmak üzere bir diplomatik görevli atandı. Bu maslahatgüzarın, Suriye hükümeti ile temas kurmak amacıyla "keşif görevlerine" başladığı belirtildi.



Bu haberin ardından Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bu adımın gerekli olup olmadığını ve zamanlamasını değerlendirmek için çalışıyoruz. Ülkelerde büyükelçilikler bulundurmak bizim için önemli bir öncelik" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Korkunç bir savaş yaşandığını ve durumun hala istikrarsız olduğunu göz önünde bulundurursak, diplomatik temsilciliğimizin tam olarak yeniden açılabilmesi için durumun daha normalleşmesi yönünde ilerlemeliyiz. İtalya, fiziksel olarak kapalı oldukları yerlerdeki büyükelçilikleri yeniden açmak için genel olarak fırsatları değerlendirmektedir. Suriye özelinde ise değerlendirmeler tamamen bu ülkedeki durumun ne şekilde evrildiğine bağlıdır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı: Doğru zaman geldi

İtalyan haber ajansı Nova'nın bugün geçtiği habere göre de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano geçen Kasım ayında bu ajansa yaptığı açıklamada Şam büyükelçiliğini yeniden açmak için "doğru zamanın geldiğini" söylemişti.

İtalya, Suriye'deki savaşın ağırlaşmasının ardından 2012 yılında Şam Büyükelçisi Achille Amerio'yu geri çağırmıştı.

Libya'daki büyükelçiliği ilk açan Avrupa ülkesi İtalya'ydı

İtalya 2017'de Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açarak bu adımı atan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.

İtalya'nın bir önceki hükümeti de geçen yıl, AB'nin "kara listesindeki" Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Mamluk'u gizlice Roma'ya getirerek görüşmelerde bulunmuştu. Dönemin İçişleri Bakanı Marco Minniti'nin Ali Mamluk ile görüşmesi tepkilere neden olmuştu.

Öte yandan İtalya'nın eski Başbakanı Matteo Renzi bugün parlamentoya bir soru önergesi vererek, ABD'nin Suriye'den çıkmasının ardından İtalyan hükümetinin "Kürtlere yardım etmek ve radikal İslam'la mücadele için ne yapmayı planladığını" sordu.