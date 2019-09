Kylie Jenner ve sevgilisinden hayranlarını heyecanlandıran çıplak poz

10.09.2019 19:19

Instagram'da 145 milyon kişi tarafından takip edilen Kylie Jenner, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri çıplak pozunu sosyal medya hesabından takipçilerini beğenisine sundu.

"MÜKEMMEL ÇİFTİN TANIMISINIZ"

Güzel model çok konuşulan pozunu sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Houston ile Los Angeles buluşunca" notunu ekledi. Jenner çıplak pozu bir saat içerisinde 6.5 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Jenner'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Mükemmel çiftin tanımısınız." ifadelerini kullandı.

KYLIE JENNER KİMDİR?

Kylie Kristen Jenner,10 Ağustos 1997; Los Angeles, Kaliforniya, model ve televizyon kişiliği. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü ABD'li genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı, o burada amigo takımın yıldızlarından biri idi, ponpon kız görevini yapıyordu.2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulu'nda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu.

Kylie ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Jenner "Your Style Crush" Sears hattı ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natashanın giyim firması için modellik yaptı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir.2011 yılında New York Moda Haftası da şarkıcı Avril Lavigne tarafından oluşturulan giyim hattı Abbey Dawnın gösterisini yaptı. 2013 yılında kardeşi Kendall «Kendall & Kylie» giyim koleksiyonu yarattılar.Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikde "Steve Madden Madden Girl" hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı.Ağustos 2015 tarihinde Jenner kendi adını taşıyan dudak kitinin bir parçası olarak ilk ruj üretiminin başlatılacağını duyurdu. 2015 yılında Jaden Smith,Drake ve Tyganın müzik videolarında yer alan model, 2016 yılında PartyNextDoor'un "Come and See Me" parçası için yayınladığı müzik videosunda sevgili rolünde yer almıştır.