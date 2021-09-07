KYK yurt çıkarsa gitmek zorunlu mu?
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KYK yurt çıkarsa gitmek zorunlu mu?

KYK yurt çıkarsa gitmek zorunlu mu?
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2021 2022 eğitim öğretim yılının yüzyüze yapılacağı kararı alınmasının ardından yurt ve okullara dair pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda KYK yurt çıkarsa gitmek zorunlu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına dair merak edilen sorular arasında KYK yurt çıkarsa gitmek zorunlu mu? yer alıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KYK YURT ÇIKARSA GİTMEK ZORUNLU MU?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

  • Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

  • İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

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