KYK bursu ne zaman başlıyor? 2021 2022 KYK burs başvuru tarihi!

KYK bursu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arandı. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK bursu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 dönemine ilişki YKS ve DGS yerleştirmeleri tamamen bitmediği için burs takvimi de henüz belli olmadı. Üniversite yerleştirmelerinin tamamen sona ermesi ile birlikte başvuru takvimi belli olacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli olduğunda detaylara yer vereceğiz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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