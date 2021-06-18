Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 9. bölüm full izle! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim?

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BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak…

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HAKTAN

RESUL DİNDAR

TUĞÇE KANDEMİR

KUZEYİN OĞLUVOLKAN KONAK CANLI İZLE (20.00)