Kuzey Yıldızı Toygan Avanoğlu ayrıldı mı? Kuzey Yıldızı Sefer diziden çıktı mı?

Kuzey Yıldızı Toygan Avanoğlu ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak topluyor. Toygan Avanoğlu'nun başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Sefer Kadıoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Sefer karakterini canlandıran Toygan Avanoğlu kimdir? İşte detaylar haberimizde...

Kuzey Yıldızı dizisinin 52. bölümünde Sefer karakteri oldukça dikkat çekiyor. Toygan Avanoğlu Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisinin 52. bölümünde Bulur tarafından silahla vurulur. Sonrasında diziye geri dönen isim hakkında Kuzey Yıldızı Toygan Avanoğlu ayrıldı mı? Kuzey Yıldızı Sefer diziden çıktı mı? soruları yanıt arıyor.

KUZEY YILDIZI TOYGAN AVANOĞLU AYRILDI MI?

En son 20 Şubat cumartesi günü yayınlanan bölümde de çıkacağı konuşulan isim hakkında bir açıklama gelmedi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: SEFER KADIOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Sefer karakterini "Toygan Avanoğlu" canlandırıyor. Toygan Avanoğlu dizideki karakterinin adı "Sefer Kadıoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: SEFER KADIOĞLU KARAKTERİ

Yıldız'ın abisi olan Sefer, nam-ı diğer Sefer Reis, Karadeniz'in hırçın dalgalarının, gözü kara efendisi; bir türlü rahat bırakmadığı Yıldız'ın abisi, babası Kadı Yaşar'ın veliahtıdır. Bastığı yeri deprem gibi titretir, öfkesiyle kasırgalar yaratır, attığı tokatla insanı erozyona uğratır. Tabii şu hayatta iki kişiye kolay kolay geçmez dişi. Bunlardan ilki, biricik karısı, diğeri de kardeşi Yıldız'dır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

19 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Kanalizasyon filminde rol aldı. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl,Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü,Hanım Köylü,Yeni Gelin,Meleklerin Aşkı dizilerinde rol aldı.

2019 yılında Geçmiş Olsun,Hababam Sınıfı Yeniden ve Aslı Gibidir adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Yol Arkadaşım,Ayla,Deli Aşk,Hayati Tehlike ve Kedi Özledi filmlerinde de rol aldı.

OYNADIĞI DİZİLER

-Kuzey Yıldızı

-Meleklerin Aşkı

-Yeni Gelin

-Hanım Köylü

-Güzel Köylü

-Benim İçin Üzülme

-Muhteşem Yüzyıl

-Düşman Kardeşler

OYNADIĞI FİLMLER

-Geçmiş Olsun

-Hababam Sınıfı Yeniden

-Aslı Gibidir

-Yol Arkadaşım

-Ayla

-Deli Aşk

-Hayati Tehlike

-Kedi Özledi

-Kanal-i-zasyon

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.