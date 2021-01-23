Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Şeref kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Şeref karakterini canlandıran Hüseyin Soysalan kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi büyük bir beğeni topluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları merak ediliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Şeref kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Şeref karakterini canlandırıan Hüseyin Soysalan kimdir?

Hüseyin Soysalan'ın başrollerinde olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Karadeniz'in Ordu ilinde çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk Şeref Mollaoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Kuzey Yıldızı İlk Aşk: Şeref karakterini canlandıran Hüseyin Soysalan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: ŞEREF MOLLAOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Şeref karakterini "Hüseyin Soysalan" canlandırıyor. Hüseyin Soysalan dizideki karakterinin adı "Şeref Mollaoğlu"dur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK: ŞEREF MOLLAOĞLU KARAKTERİ

Ellili yaşlarının sonundaki Şeref, Kuzey'in inatçı mı inatçı babasıdır. Gönlü ne kadar geniş, kalbi ne kadar yumuşaksa yüzü de bir o kadar serttir. Bütün hayatını, gururu ve itibarı için yaşamıştır. Kuzey yüzünden can dostu Yaşar'la can düşmanı olmuştur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK HÜSEYİN SOYSALAN KİMDİR?

12.03.1959 Ankara doğumlu olan Hüseyin Soysalan,1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarına girmiş, iki yıl Adana Devlet Tiyatrosunda staj yaptıktan sonra 2008 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır.Ankara'da yaşarken Ferhunde Hanımlar,Ne Seninle Ne Sensiz adlı günlük dizilerde oynamıştır. 2008 yılından sonra İstanbul'a gelir.Pek çok dizi ve sinema filminde rol almaya başlar.Bunlardan bazıları ; Dolu Dizgin Yıllar,Dila Hanım,Ezel,Pars Narkoterör,Karadayı,Anneler ve Kızları,Cesur Yürek,Es Es,Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz,Kurtuluş Son Durak,Çukur.. gibi önemli projelerde yer almıştır.Bunun yanı sıra İstanbul'da en son oynadığı tiyatro oyunu Yücel Erten'in rejisörlüğünü yaptığı,Türker İnanoğlu prodüksiyonundaki "Bazıları Sıcak Sever/Balım" Müzikali olmuştur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş: Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin: Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz: Ruhi

Can Kızıltuğ: Osman

Korcan Kol: Emin

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Gülşah Tosun: Esma

Cengiz Bozkurt: Cevher Kadıoğlu

Ayçin İnci: Fahriye

Murat Makar: Engin