Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Kuzey ile Yıldız'ın tüm zorluklar karşısında aşklarını var etmeye çalıştıklarını gözler önüne seren Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 30. bölüm fragmanı ekrana geldi. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?
29.08.2020 01:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:18

Show TV'nin başarılı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde, Kuzey isyan etme noktasındadır. Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır. Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız'la hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. İşte detaylar...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon fragmanı için tıklayın...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 30. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni sezon bölümleri heyecanla beklenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 30. bölümünde; Şule, Yıldız'a beyninde bir tümör olduğunu söyleyerek aralarından çekilmesini ister. Bunun doğru olduğuna kendini inandıran Yıldız'ı uyaran ise yengesi Nahide olur. Kuzey'in kızları ise ormn içinde kaybolmuştur ve tüm köy onları aramak için seferber olur.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?

Aşk uğruna atılan yeni maceraların ekrana geleceği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm, 5 Eylül Cumartesi günü Show TV'de olacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk izle...

29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Çünkü onlar Kuzeyle Yıldız'dır. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız'ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir.

Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir. Sefer, Nahide'yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan'ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız'ından istediği karşılığı alamamıştır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuzey, artık isyan etme noktasındadır. Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır. Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız'la hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Kuzey, hangisini seçecektir? Hayatını mı, Yıldız'ı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon ne zaman başlıyor?

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