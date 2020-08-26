Kuzey Makedonya'daki yeni kabinede Türk isim olmaması tepki çekti
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Kuzey Makedonya'daki yeni kabinede Türk isim olmaması tepki çekti

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in yeni kabine listesinde hiçbir Türk isme yer vermemesi tepki çekti.

26.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:01

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in yeni kabine listesinde hiçbir Türk isme yer vermemesi tepki çekti.

Zaev, yeni hükümet programını ve kabineyi oluşturacakların listesini meclise sunduktan sonra yeni kabineyi oluşturacak isimlerle basın toplantısı düzenledi.

Yeni hükümetin odağında yargı, eğitim, ekonomi ve ekolojideki sorunların çözümünün yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da olacağını söyleyen Zaev, hükümet programının suç ve yolsuzlukla tavizsiz mücadele koalisyonunun parçası olan tüm siyasi partilerin taahhütü olduğunu vurguladı.

Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'la yapılan anlaşmalar ile "barış içinde yaşamanın temeli" olarak nitelendirdiği 2001'deki çatışmaların ardından imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması'nın kararlı bir şekilde uygulanmaya devam etmesinin tüm koalisyon ortaklarınca desteklendiğini kaydeden Zaev, yeni hükümet için gelecek hafta mecliste güven oylaması yapılmasının beklendiğini aktardı.

Zaev: "Daha küçük etnik toplulukların temsili tüm kurumlarda mevcut olacak"

Öte yandan, ülkenin kuruluşundan bugüne ilk kez Türk toplumundan hiçbir ismin yeni kabinede yer almaması üzerine Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) tarafından tepki amacıyla Zaev'e bir mektup gönderildi.

Konuyla ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zaev, adayların seçiminde birçok yönlerinin yanı sıra kalitelerinin de etkili olduğunu kaydetti.

Zaev, "Daha küçük etnik toplulukların temsili tüm kurumlarda, bakan yardımcılarından devlet sekreterlerine, müdürlüklerden ciddi kurumlara kadar mevcut olacak. Böylece devletimizi oluşturan çok etnikli yapı kurumlarla bütünleşecek." ifadelerini kullandı.

Koalisyondaki Türk siyasi partileriyle konu hakkında görüşmeler yaptıklarını aktaran Zaev, üst düzey devlet yetkilerinin ülkedeki etnik yapılara eşit bir şekilde dağıtılacağını vurguladı.

MATÜSİTEB'in tepki mektubu

MATÜSİTEB tarafından Zaev'e gönderilen mektupta ise yeni kabine listesinde hiçbir Türk ismin yer almamasının Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk toplumunu derinden üzdüğü ifade edildi.

Çok dinli, çok kültürlü ve çok etnikli bir yapıya sahip ülkenin hükümetinde Türklerin bakan seviyesinde temsil edilmemesinin ülkedeki Türkler arasında dışlanmışlık ve ayrımcılığa maruz kalma hislerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Makedonya ile ilişkilerinde her daim köprü görevi üstlenen ve genelde yapıcı bir rol oynayan Kuzey Makedonya Türklerine ilk defa kabinede yer verilmemiştir. Dünyanın her yerinde soydaşlarına sahip çıkan Türkiye'nin, Kuzey Makedonya ile ikili ilişkilerinde bu mesele bir gündem haline gelmemelidir. Zira Makedonyalı Türkler herhangi bir konuda Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerini yavaşlatan bir sorun değil, münasebetleri geliştiren ve yoğunlaştıran bir unsur olmayı tercih etmektedir."

Kuzey Makedonya'daki yeni kabinede Türk isim olmaması tepki çekti

Kaynak: AA

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