Kuzey Makedonya'daki Türkçe çocuk dergisi "Kardelen" 10. yılını kutladı

26.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:21

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği bünyesinde 2009'da yayın hayatına başlayan Türkçe çocuk dergisi "Kardelen"in 10. yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının destekleriyle Üsküp'teki Ordu Evi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı kabine üyesi Afet Jashari, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Genel Başkanı (MATÜSİTEB) ve Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, Kardelen Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhsin Kurtiş'in yanı sıra ülkedeki Türk ile yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Jashari, buradaki konuşmasında, bir derginin 10. yılını kutlamasının Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı için bir kültürel zenginlik teşkil ettiğini belirterek, "Bu dergi aracılığıyla Kuzey Makedonya'daki Türkler olarak sizler yeni yetenekleri ve bizleri bilgilendiriyorsunuz. Bu da Kuzey Makedonya'daki kültürel çeşitliliği gösteriyor." ifadelerini kullandı.

MATÜSİTEB ve Köprü Derneği Başkanı Emin de derginin 2013'den itibaren Kuzey Makedonya Eğitim Bakanlığının tavsiye kararıyla ülkedeki Türkçe eğitim verilen ilkokullarda yardımcı ders malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.

Kardelen Dergisi'nin çocukların milli ve manevi bilincini daha iyi aktarabilme noktasında çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Emin, "İnşallah nice nice 10 yıllar, 50 yıllar, 100 yıllar devam eder. Çünkü özellikle ilkokul çağındaki çocukların daha ham bir yapıda olması hasebiyle bu derginin gerçekten çocukların gelişmesinde hem kişilik hem milli kimlik hem manevi kimlik anlamında çok önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

Kardelen Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kurtiş ise Kardelen Dergisi'nin ülkedeki Türk çocukların sesi olduğunu vurguladı.

Cemil Meriç'in dergiyi 'bir neslin vasiyetnamesi' olarak nitelendirdiğini anımsatan Kurtiş, "Bizler de bunu bir vasiyet olarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz ve 10 yıl önce ilk Kardelen'in kardelenleriyle buluştukları zaman çocuklarımız ilkokul sıralarındaydı. Bugün kendilerinin yazı işlerinde var olması bizim için büyük gurur verici bir durum. Vasiyetimizin yerine geldiğinin bir göstergesi aynı zamanda. Mutluyuz, daha nice 10 yıllar diliyorum." dedi.

Kardelen Dergisi Editörü Yeliz Daut Kurtiş de 10 yıl içinde çocuklar eğitip nesiller yetiştirdiklerini belirterek, "Kardelen Dergisi'nin amacı çocuklara sadece boş boş bir şeyler öğretmek, eğlendirmek değil, onlara kendi kültürlerini, Türk ve İslam kültürünü daha derin bir biçimde, daha anlamlı bir biçimde açıklamak için yayınlanan bir dergidir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tören kapsamında, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) Araştırma Görevlisi Seyhan Murtezan İbrahimi, "Kuzey Makedonya'da Çocuk Edebiyatı'nın Gelişimi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Üsküplü sanatçı Cengiz İbrahim şefliğinde çocuk korosunun şarkılar söylediği törende, ilkokul öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunu ve Kardelen Dergisi'nin 10. yıl dönümü kısa filmi de izlendi.

Tören sonunda Kardelen dergisine destek veren kurum ve şahıslara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA