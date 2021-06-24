Kuzey Makedonya'da Çamerya katliamının 77'nci yılı nedeniyle yürüyüş düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Çamerya Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Çamerya Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Üsküp Kalesi'nden başlayan yürüyüş, Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçiliği önünde sona erdi. Etkinliğe katılanlar "Çamerya kalplerimizde", "Çamerya Arnavutluk'tur" sloganları attı.

Yürüyüşe Arnavutluk'tan Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) Başkanı Shpetim İdrizi, tarihçi Arben Lalla ve gazeteci yazar Kim Mehmeti dahil çok sayıda kişi katıldı.

Üsküp Çamerya Haftası Düzenleme Komisyonu adına Sumeya Ramani, Yunan Büyükelçiliği önünde bir mektup okudu. Mektup daha sonra büyükelçiliğe teslim edildi.

Yürüyüşe katılanlar, Yunanistan'dan, Arnavutların Çamerya'da evlerini ve atalarının mezarlarını ziyaret etmelerine izin vermesi talebinde bulundu.

Mektupta ayrıca AB Komisyonu ile Avrupa Parlamentosundan, Yunanistan'ın Çameryalılara karşı uyguladığı etnik ve dini ayrımcılığa son vermesinin sağlanması istendi.

Yürüyüş olaysız sona erdi.

Öte yandan, Çamerya Haftası kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta farklı etkinlikler düzenlendi.

Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk'un güneyinden başlayan Çamerya bölgesi, halen Yunanistan toprakları içerisinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadarki bölgeyi kapsıyor.

Yanya vilayetine bağlı bu bölgede yaşayan Arnavutlar, 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıydı.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda 1913'te yapılan Londra Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan'a teslim edildi. 1910 yılında yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. Ayrıca 2 binin üzerinde vatandaş da kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların soykırım olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmek ve mülkiyet haklarının teslim edilmesini istiyor.

Arnavutluk Meclisi ise 1994'de, 27 Haziran tarihinin "Yunan Şovenistler tarafından Çamerya Arnavutlarına Karşı Soykırım Günü" olarak anılmasını öngören yasayı onayladı.

"Çamerya Haftası" olarak adlandırılan hafta boyunca başta Arnavutluk olmak üzere bölgede yürüyüşler, sergiler ve anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında, Çameryalı Arnavutların acılarına dikkati çekmek ve bu toplumun kültürünün, yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdula Berisha