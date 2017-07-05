Kuzey Kore ABD'ye Meydan Okudu: Füze Denemelerinden Oluşan Hediye Paketleri Devam Edecek

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemeye tepki gösteren ABD ve müttefiklerine meydan okudu.

WASHINGTON'A MESAJ: FÜZE DENEMELERİ DEVAM EDECEK

Kuzey Kore devlet televizyonu KRT'de yayınlanan haberde, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, füze denemesini izlerken çekildiği iddia edilen görüntüler ile Kuzey Kore liderinin ülkenin nükleer silahlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceği ve Washington'a nükleer ve füze denemelerinden oluşan yeni "hediye paketleri" göndermeye devam edeceğine dair mesajlarına yer verildi.

KİM, FÜZE DENEMESİNİ YÜZÜNDE GÜLÜMSEMEYLE İZLEDİ

Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. KRT'nin haberinde, Kim'in denemeyi, "yüzünde büyük bir gülümsemeyle" seyrettiği belirtilerek Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına "Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin" dediği ifade edildi.





