Son dakika haberleri! - Kuzey İrlanda'da tansiyon düşmüyor: aracı ateşe verdiler
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Son dakika haberleri! - Kuzey İrlanda'da tansiyon düşmüyor: aracı ateşe verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Kuzey İrlanda'da tansiyon düşmüyor: aracı ateşe verdiler Kuzey İrlanda'da Brexit sonrası yaşanan ticari kısıtlamalar ile ayrılıkçı Sinn Fein Partisi üyelerinin cenaze töreninde korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepkisiyle başlayan protestolarda dün gece maskeli...

- Kuzey İrlanda'da tansiyon düşmüyor: aracı ateşe verdiler

BELFAST - Kuzey İrlanda'da Brexit sonrası yaşanan ticari kısıtlamalar ile ayrılıkçı Sinn Fein Partisi üyelerinin cenaze töreninde korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepkisiyle başlayan protestolarda dün gece maskeli grup, bir aracı ateşe verirken, polise molotofkokteyli ve taşla saldırdı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da Brexit sonrası yaşanan ticari engeller ve ayrılıkçı Sinn Fein partisi yetkililerinin bir cenaze töreni sırasında korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepki göstermesi sonucu başlayan şiddetli protestolarda tansiyon düşmüyor. Bazı bölgelerde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle gösterilere ara verilirken, bazı noktalarda ise yapılan çağrılara kulak asmayan birlik yanlıları yine sokağa çıktı.

Maskeli bir grup protestocu, park halindeki bir aracı ateşe verirken, polise molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı. Çöp konteynerlerini yakarak yol kapatmaya çalışan protestoculara polis müdahale etmeye çalıştı. Bazı noktalarda polisin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ne oldu?

Öte yandan geçtiğimiz hafta Savcılık, IRA üyesi Bobby Storey için 2 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen cenazede bulunan 24 Sinn Fein üyesine karşı hiçbir işlem yapılmayacağını duyurmuştu. Birlik yanlıları ayrıca, Brexit anlaşması kapsamında yapılan Kuzey İrlanda Protokolü'ne de tepkili. Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği'nin gümrük kurallarına tabi olması ile ortaya çıkan ticari kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiği belirtiliyor.

Son dakika haberleri! - Kuzey İrlanda'da tansiyon düşmüyor: aracı ateşe verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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