Kuzey İrlanda'da "On Birinci Gece" dev ateşler yakılarak kutlandı
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Kuzey İrlanda'da "On Birinci Gece" dev ateşler yakılarak kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey İrlandalı Protestanların bir zafer geleneği olan "On Birinci Gece" dev ateşler yakılarak kutlandı.

Kuzey İrlandalı Protestanların bir zafer geleneği olan "On Birinci Gece" dev ateşler yakılarak kutlandı.

Kuzey İrlanda'da bir Protestan geleneği olarak her yıl 11 Temmuz gecesinde kutlanan "On Birinci Gece" şenlikleri, dev ateşler ve havai fişek gösterileri, marşlar eşliğinde kutlandı. Kutlamalar sırasında bazı İrlandalıların Sinn Fein siyasi partisinin seçim afişlerini yaktığı, bir gencin ise güvenlik ihmali nedeniyle yakılan ateşten yaralandığı kaydedildi. Kuzey İrlanda İtfaiyesi, dün gece şenlik ateşiyle ilgili ülkenin farklı bölgelerinden 40 çağrı alındığını belirtti.

Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi lideri Jeffrey Donaldson, ülkede gerçekleşen geleneksel "On Birinci Gece" şenlik kutlamalarında yakılan ateşte Sinn Fein siyasi partisinin seçim afişlerinin yakılmasını eleştirdi. Donaldson, "Kültürümüzü ve geleneğimizi saygılı bir şekilde kutlayabiliriz. Saygı iki yönlü bir yoldur, geleneğinize ve kültürünüze saygı duymak istiyorsanız diğer geleneklere, kültürlere ve sembollere saygı göstermelisiniz" dedi.

Donaldson, "İrlanda Cumhuriyeti bizim komşumuz ve onların bayrağının veya herhangi bir sendika bayrağının şenlik ateşlerinde yakılıp yok edilmesini görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlamalara bu yıl Sinn Fein partisinden Kuzey İrlanda Meclisi üyesi Nichola Mallon ve Belfast Belediye Başkanı Deirdre Hargey de katıldı.

Kuzey İrlanda'da 1690'da Boyne Savaşı'nda Protestan Kral William'ın Katolik Kral James'e karşı zafer kazanarak İngiliz tahtını yeniden Protestanların kazanmasına yol açan gün, her yıl büyük şenliklerle kutlanıyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kuzey İrlanda'da 'On Birinci Gece' dev ateşler yakılarak kutlandı
Kuzey İrlanda'da 'On Birinci Gece' dev ateşler yakılarak kutlandı
Kuzey İrlanda'da 'On Birinci Gece' dev ateşler yakılarak kutlandı
Kuzey İrlanda'da 'On Birinci Gece' dev ateşler yakılarak kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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