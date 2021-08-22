Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
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Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı Diyarbakır'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir İlçesi Ben-u Sen Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kuzenler aralarında husumet olduğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, olaya ilgili inceleme yapılarak olaya karışan şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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