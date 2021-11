Kuzeninin kiraladığı araçla hırsızlık yaptı: Ev sahibiyle burun buruna geldi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de iki hırsız, kiralık araçla geldikleri bir binadaki evden maddi değeri yüksek elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldı. Seslere uyanarak kalkan ve hırsızlarla burun buruna gelen adam, araçla kaçan hırsızları görünce polise ihbarda bulundu. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuzeninin kiraladığı araçla hırsızlığa giden şahsı ve kuzenini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, Baki K., eşiyle gece yarısı evde uykuya daldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çift, içeriden gelen seslere uyanarak kalktı. Karşısında tanımadığı bir şahsı gören Baki Ç., şahsın evden çıkarak sokakta bekleyen bir arabaya binip kaçtığını ihbar etti. İhbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Evde yapılan incelemelerde, 2 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet alyans ve 1 adet akıllı kol saati çalındığı tespit edildi.

Polisi görünce aracı bırakıp kaçtılar

Şüphelileri yakalamak üzere yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar Demirkapı Mahallesinde saat 04.40 sıralarında Bağcılar Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, 34 EKA 677 plakalı aracı durdurmak istedi. O esnada araç içerisindeki 2 şahıs koşarak kaçtı. Olay yerinde bıraktıkları aracın içerisinden ise hırsızlık yaptıkları evden çalınan eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı aracın uygulama üzerinden kiralanmış olduğunu tespit eden Kağıthane polisi, kayıtlardan kiralayan kişiye ulaştı.

Kiraladığı aracı verdiği kuzeni hırsızlıkta kullandı

Aracı kiralayan Murat Can C.'nin aracın çalındığına dair ihbarda bulunduğunun belirlenmesi üzerine Murat Can C.'nin ifadesi alındı. İfadesinde, aracı teyzesinin oğlu olan Özgür C. (20) ve Kadir C.'ye (18) kullanması için verdiğini söyleyen Murat Can C., şüphelilerin hırsızlık yaptıklarını söyleyerek kendisini aradığını ancak korktuğu için polis ekiplerine haber veremediğini belirtti. Yapılan incelemede çalındığı ihbar edilen aracın, şüphelilerin kaçmasının ardından ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine çelişkili ifadeler veren Murat Can C. ve kuzeni Özgür C., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Murat Can C.'ye "evden hırsızlık" ve "suç uydurma" suçlarından, Özgür C.'ye ise "evden hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı.

Yaşı kadar suç olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, Özgür C.'nin 14 adet "hırsızlık", 1 adet "kapkaç", 1 adet "gasp", 2 adet "çocuğun cinsel istismarı", Kadir C.'nin ise 3 adet "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", 7 adet "hırsızlık", 2 adet "yaralama" ve 1 adet "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.