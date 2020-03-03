Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

03.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:08

Niğde'de 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki ekipler tarafından kurtarıldı.



Merkeze bağlı Edikli Beldesinde kuyuda tilki gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere haber verilmesi üzerime olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA