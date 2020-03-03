Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı
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Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

Niğde'de 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki ekipler tarafından kurtarıldı.

03.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:08
Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

'de 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki ekipler tarafından kurtarıldı.


Merkeze bağlı Beldesinde kuyuda tilki gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere verilmesi üzerime olay yerine , Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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