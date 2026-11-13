Trump, İsrail'de yüzde 99 destek gördüğünü savunup başbakan olabileceğini söyledi

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Abd Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgulayarak, " İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." dedi.

Abd Başkanı Trump, Salem News Channel adlı muhafazakar kanala verdiği telefon röportajında, dış politika başlıklarını değerlendirdi.

İsrail'e her zaman güçlü destek verdiğini belirten Trump, bu duruşunun değişmediğini ve kendisinin halen "en İsrail destekçisi ABD başkanlarından" olduğunu dile getirdi.

Trump, yaptıklarıyla İsrail kamuoyunda güçlü bir desteğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim." diye konuştu.

Michigan'da Demokrat aday iken Müslüman Abdul el-Sayed'in Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını hatırlatan ABD Başkanı, bunu anlayamadığını söyledi.

İran'a karşı askeri güç kullanmaktan çekinmezdim

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için askeri güce başvurma konusunda tereddüt edip etmeyeceği sorusuna "Hayır, hiç tereddüt etmem." cevabını verdi.

İran'a yönelik kapsamlı "askeri operasyonlara" dönüp dönmeme konusunda kapıyı açık bırakan Trump, bu yöndeki soruyu "Olabilir." diyerek yanıtladı.

ABD Başkanı, İran konusunda "çok iyi gittiklerini" anlatarak, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesi döneme kıyasla daha fazla petrol geçirdiklerini ileri sürdü.

"Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında." diyen Trump, İran savaşının kendileri için "kolay" olduğunu savundu.

ABD Başkanı, İran savaşını ne zaman isterlerse o zaman kazanabileceklerini ve bu zamanlamanın kendilerine ait olduğunu iddia ederek, "Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA