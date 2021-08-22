Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada
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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu mağazasına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevherler modellerine bakmak istediğini söyledi.

TAŞLA KUYUMCUNUN YÜZÜNE VURDU

Bakmak istediğini söyleyerek altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı. Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

KAMERALARA YAKALANDI

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görülüyor. Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor.

Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldır

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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada - Haberler
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