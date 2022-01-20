Kuyumcu soygunu için 1 ay plan yapmış

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da geçen yıl cinayetle sonuçlanan kuyumcu soygununun faili Serdar Özlü (25), 2020'de gerçekleştirdiği kuyumcu soygununa ilişkin savcılıkta ifade verdi. Soygun için 1 ay plan yaptığını anlatan Özlü, tabancayı İstanbul'dan aldığını, internetten polis kıyafeti, kelepçe, silah, eldiven siparişi verdiğini, teslimat adresi olarak Denizli'yi gösterdiğini söyledi. Soygun öncesi aracını başka bir bölgeye park ettiğini aktaran Özlü, dijital iz bırakmamak adına telefonunu evde bırakarak sabah karanlığında çıktığını kaydetti.

Serdar Özlü'nün gerçekleştirdiği biri cinayetle sonuçlanan iki kuyumcu soygunundan ilki, 17 Ekim 2020 günü, saat 09.30 sıralarında Güneş Mahallesi, Hastanesi Caddesi'ndeki Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen soyguncu, elindeki tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve meslektaşı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altın çaldı. Soyguncu, daha sonra yoldan geçen bir otomobile binerek uzaklaştı. Şüpheli kayıplara karışırken, olay 'faili meçhul' olarak kayıtlara geçti.

Savcının iddianamesinde şikayetçiler ve tanıkların da ifadelerine yer verildi. Kuyumcu Fevzi Bulce, olay saatinde üzerinde Yunus polis kıyafeti, başında kask, ağzında maske ve ellerinde eldiven bulunan erkeğin iş yerine geldiğini hatırlatarak "Bana 'burada sahte altın var, ifadeni alacağız' dedi. Kimliğimi ibraz ettim. Nüfus cüzdanına bakıp 'Fevzi Bulce doğru mu?' dedikten sonra üstümü aradı. Cep telefonumu çıkartarak tezgahın üzerine koydu. Sonra da 'Ekip gelip seni alacak' dedikten sonra ellerime arkadan metal kelepçe taktı. Bu sırada komşum olan Şükrü G., kapıda belirip içeriye baktı. Bana ne olduğunu sordu. Ben de Şükrü'ye 'Polis beni götürecek, eşime haber ver, dükkana gelsin' dedim. Şükrü'yü gören şüpheli onu da içeriye çağırdı. Şüpheli Şükrü'nün ellerini de 2 adet plastik kelepçe ile önden kelepçeledi ve silahını çıkartarak ikimizi arkadaki mutfak bölümüne götürdü. Silah zoruyla yüzüstü yere yatırdı. Yerde de ayaklarımızı plastik kelepçeyle bağladı. Her ikimizin de ağzını kolu bandıyla bağladı. Sonra da 'Sakın kıpırdamayın. Bu şarjörü kafanıza boşaltırım' diye tehdit etti. Sonra vitrindeki yaklaşık 1 milyon TL değerinde altını ve çekmecedeki 15 bin TL'yi alarak ayrıldı. Kısa sürede ayağımdaki bağı koparıp, peşinden koştum ama bir araca binerek uzaklaştı. Taktığı maskeden dolayı yüzünü göremedim" diye konuştu. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.