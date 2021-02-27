Kuyuda erkek cesedi bulundu
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Kuyuda erkek cesedi bulundu

27.02.2021 02:02 | Son Güncelleme: 27.02.2021 07:41

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyuda yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyuda yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Ceset, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyu içerisinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucunda kuyu içerisinde ceset olduğu belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, incelemelerde ise cesedin 50 yaşındaki B.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen B.Ö.'nün cansız bedeni, kuyu içerisinden itfaiye yardımıyla çıkarıldı. B.Ö.'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu
Kuyuda erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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