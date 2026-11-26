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Eskişehir'de bir parkta toprağın mezar görünümü verecek şekilde düzenlenmesinin ardından başlatılan çalışma kapsamında olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, kentin yoğun bölgelerinden Odunpazarı ilçesi sınırlarında yer alan Alaaddin Parkı'nda meydana geldi. Parktaki toprağın mezar görünümü verecek şekilde kabartıldığı, üzerine mezar taşına benzetilmiş bir fayansa sprey boyayla "Fatiha" ibaresinin yazıldığı, baş kısmına yere sprey boyayla "Haya edep ya hu" yazıldığı ve bir ağaca Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve parktaki manzara çevredeki vatandaşlar arasında hayret ve tedirginliğe yol açtı. Bunun üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 38 yaşındaki M.O. yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı