Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın ortak Hafci sahasından gaz sevkiyatı başladı

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki ortak Hafci sahasından gaz nakli için hazırlanan ilk 100 kilometrelik boru hattının faaliyete geçtiği bildirildi.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki ortak Hafci sahasından gaz nakli için hazırlanan ilk 100 kilometrelik boru hattının faaliyete geçtiği bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Körfez Petrol Şirketi, Hafci sahasından günlük 24 milyon fit küp kapasiteli hattın Kuveyt'in gaz kaynaklarından yararlanma potansiyelini artırdığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, kurulan 100 kilometrelik boru hattından yapılan hafif gaz sevkiyatıyla enerji üretimine katkı sağlanacağı ve iç tüketim için gerekli gaz ithalatının düşeceği kaydedildi.

Boru hattı projesi Suudi Arabistan'ın Aramco Körfez Operasyonlar şirketi ile iş birliği halinde hayata geçirildi.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci'de yaklaşık 5 yıl aradan sonra Nisan 2020'de yeniden petrol üretimine başlanmıştı.

İki ülke arasındaki Hafci ve El-Vefra sahalarının günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretim kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah