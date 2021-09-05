Kuveyt'ten Mısır'a uçuşlar bir yıl aradan sonra tekrar başladı

Kuveyt Havayolları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl aradan sonra Kahire'ye uçak seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Kuveyt Havayolları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl aradan sonra Kahire'ye uçak seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen Kahire uçuşunun ardından, gerekli resmi onayların alınmasıyla önümüzdeki günlerde Mısır'daki diğer destinasyonlara da uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.

Mısır basınında da Kuveyt'ten gelen Airbus A-332 tipi uçağın 50 kadar yolcusu ile Kahire'ye ulaştığı haberine yer verildi.

Kuveyt, Ağustos 2020'den bu yana, salgın sebebiyle "yüksek risk" kategorisine aldığı Mısır dahil 31 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Mısır'da Kovid-19 salgınında şu ana kadar 289 bin 684 vaka ve 16 bin 776 can kaybı kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu