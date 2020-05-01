Kuveyt'ten getirilen 75 Türk işçinin karantina süreci tamamlandı
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Kuveyt'ten getirilen 75 Türk işçinin karantina süreci tamamlandı

Kuveyt'ten getirilen 75 Türk işçinin karantina süreci tamamlandı
01.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:26

Kuveyt'ten getirilen 75 Türk işçinin karantina süreci tamamlandı Kuveyt'ten getirilen ve Isparta'daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 75 kişi, 14 günlük sürecin tamamlanmasının ardından bugün memleketlerine gönderildi.

Kuveyt'ten getirilen 75 Türk işçinin karantina süreci tamamlandı

ISPARTA - Kuveyt'ten getirilen ve Isparta'daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 75 kişi, 14 günlük sürecin tamamlanmasının ardından bugün memleketlerine gönderildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta Kuveyt'ten uçakla Türkiye'ye getirilen ve aralarında işçilerin de bulunduğu 75 kişinin, Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı. Bu kapsamda 75 kişi, sabah saatlerinde yurt önünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından tek tek otobüslere alındı. 75 kişilik kafile, 4 otobüsle alkışlar eşliğinde İstanbul, Ordu, Şanlıurfa ve Adana'ya doğru yola çıktı. Kafileye uğurlamaya gelenler arasında Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek ve Isparta AFAD il Müdürü Ethem Kılıçarslan da yer aldı.

"Kaldığım odadan öğrencilerimle karşılıklı ders yaptık"

Kuveyt'te Amerikan Üniversitesi'nde Matematik Profesörü olduğunu belirten Ünal Ufuktepe, 14 günlük karantina sürecinde kaldığı odada öğrencileriyle iletişim kurduğunu ve karşılıklı ders işlediklerini söyledi. Ufuktepe, "14 günde hizmet kusursuzdu. 4 veya 5 yıldızlı otelde böyle bir şey olmaz. Dünyanın başka bir ülkesinde böyle bir organizasyon olduğunu sanmıyorum. Allah devletimizden ve milletimizden böyle bir imkanı bize sağladıkları için razı olsun. Huzurla, keyifle evimize dönüyoruz. Bedenimizi, kafamızı yeniledik. Psikolojimizi bozmadık. Isparta'nın mis gibi havasını soluduk, çok teşekkür ederiz" dedi.

"Böyle bir şeyi yaşamak istesek, yaşayamazdık"

Karantina sürecinin çok güzel geçtiğini belirten Yusuf Altın, kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi. Altın, "Böyle bir şeyi yaşamak istesek, yaşayamazdık. Biz burada olduğumuzdan çok memnunuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Yurtta kaldık ama hareketsiz kalmadık"

Orhan Dönmez ise Antalya Havalimanı'ndan başlayarak geçen 14 günlük süreçten memnun kaldığını belirtti. 14 gün boyunca odada dışarı çıkmadığını ifade eden Dönmez, yurtta kaldığı sürece hareketsiz kalmayarak, spor yaptığını söyledi. Dönmez, "Verimli ve güzel bir süreç geçirdik. Bizim buraya getirilmemizde emri veren sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Kuveyt'te 1,5 ay rehin kaldık, devletimizi bizi ülkemize getirdi"

Kuveyt'te 1,5 ay rehin kaldığını kaydeden Hakkı Parsak, kendilerine yurtta çok iyi bakıldığını ifade ederek, "Allah devletimizden razı olsun bizi ülkemize getirdi ve 15 gün bizi misafir gibi ağırladı. Çok iyi bakıldık, herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kuveyt'ten getirilen 75 Türk işçinin karantina süreci tamamlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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