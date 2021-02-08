Kütüphaneler açık mı? Kütüphaneler hangi gün ve saatlerde açık?

Koronavirüs pandemisi sonrası yapılan kapalı alan düzenlemeleri arasında yer alan kütüphanelerin çalışma saatleri hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Kütüphaneler açık mı? Kütüphaneler hangi gün ve saatlerde açık?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası merak edilen sorulardan biri olan "Kütüphaneler açık mı?" sorusunun cevabını sizler için derledik. Detaylar haberimizde.

KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında, kütüphanelerin kendi çalışma saatleri bulunuyor. Açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin çalışma günleri personel durumu göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphaneleri ile yardımcı hizmetliler hariç 4 ve 4'ten fazla personeli bulunan halk kütüphaneleri yıl boyunca yalnız Pazar günleri, yardımcı hizmetli dışında kütüphane müdürü dahil personeli 3 ve 3'ten az olan kütüphaneler ise 15 Eylül – 15 Haziran tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri,16 Haziran – 14 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Yardımcı hizmetliler dışında 2 ve daha fazla personeli olan kütüphaneler öğle tatilinde de kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Kütüphanelerin mesai saatleri ise 657 Devlet Memurları Kanununun 100'ncü maddesine göre bulundukları illerin Valiliklerince belirlenmekle birlikte, Bakanlığımız tarafından öğrencilerin ve çalışan vatandaşlarımızın kütüphanelerimizden daha fazla yararlanabilmesi için, yeterli personele sahip il halk kütüphanelerin 1 Eylül - 31 Mayıs tarihleri arasında saat 19:30 'a kadar hizmet vermeleri sağlanmıştır."

İSTANBUL BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ PANDEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Kütüphane normalleşme sürecinde;

Sadece hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında açıktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kütüphane,

Hafta içi 10:00-15:30 saatleri arası hizmet vermektedir.

TOBB ETÜ KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma Saatleri

Dönem içi

Hafta İçi 08:30 - 23:30

Cumartesi 08:30 - 23:30

Pazar 10:00 - 23:30

Tatil

Hafta İçi 09:00 - 17:45

Cumartesi Kapalı

Pazar Kapalı

EN YAKIN KÜTÜPHANE NEREDE, ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Oturduğunuz bölgeye yakın devlet kütüphanelerine ve çalışma saatlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Arama kısmından gitmek istediğiniz kütüphanenin saatlerini yazarak kuralları ve çalışma saatlerini görmeniz mümkün.