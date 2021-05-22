Kutlu Bike kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike tarihte kimdir? Yulduz Radjabova kaç yaşında, nereli? Yulduz Radjabova biyografisi!

Kutlu Bike kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike tarihte kimdir? Özbek sinema ve dizi film oyuncusu olan Yulduz Radjabova kaç yaşında, nereli? Yulduz Radjabova mesleği nedir? 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı Mendirman Celaleddin / Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer alan Yulduz Radjabova hayatı ve biyografisi nedir?

Kutlu Bike kimdir?Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike tarihte kimdir? Özbek sinema ve dizi film oyuncusu olan Yulduz Radjabova kaç yaşında, nereli? Yulduz Radjabova mesleği nedir? 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer alan Yulduz Radjabova hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUTLUBİKE KİMDİR?

Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Bozkır Arslanı Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.

YULDUZ RAJABOVA KİMDİR?

Özbek sinema ve dizi film oyuncusu olan Yulduz Radjabova 1987 yılında Özbekistan doğumludur. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur. 2013yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rol aldı. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

DİZİ VE FİLMLERİ

Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin (TV Dizisi 2021)

2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)

Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)

Maqsad(Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)

Hamroh (Sinema Filmi 2017)

Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)

Virus (Dizi Film 2016)

Khazon (Sinema Filmi 2013)