Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi "aşıya davet" klibi hazırladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla çok sayıda kişi tarafından izlenen klipte, Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu ve kurum çalışanları "İbrişim Örmüyorlar" türküsünü seslendirdi.

Kavuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için üniversite olarak klip çektiklerini söyledi.

Klibin sosyal medyada ilgi gördüğünü ve bir sosyal farkındalık oluşturduğunu belirten Kavuncu, "Türkiye'nin sağlık temalı devlet üniversitesi KSBÜ'de bulunan sağlık personellerimizle birlikte söylediğimiz türkü, hem sağlık çalışanlarına motivasyon hem de aşı için teşvik olsun istedik." ifadelerini kullandı.