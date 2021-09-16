Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 'aşıya davet' klibi hazırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi "aşıya davet" klibi hazırladı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Sağlık
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla çok sayıda kişi tarafından izlenen klipte, Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu ve kurum çalışanları "İbrişim Örmüyorlar" türküsünü seslendirdi.

Kavuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşının önemine dikkati çekmek için üniversite olarak klip çektiklerini söyledi.

Klibin sosyal medyada ilgi gördüğünü ve bir sosyal farkındalık oluşturduğunu belirten Kavuncu, "Türkiye'nin sağlık temalı devlet üniversitesi KSBÜ'de bulunan sağlık personellerimizle birlikte söylediğimiz türkü, hem sağlık çalışanlarına motivasyon hem de aşı için teşvik olsun istedik." ifadelerini kullandı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Mustafa Şentop
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersoy Uğur İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 'aşıya davet' klibi hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:32:16. #1.12#