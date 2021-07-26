Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaz spor okullarına 1000 genç başvurdu
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaz spor okullarına 1000 genç başvurdu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaz spor okullarına 1000 genç başvurdu
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Gediz İlçe Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, belediye öncülüğünde ilçede açılacak yaz spor okullarına yaklaşık 1000 gencin başvurduğunu söyledi.

Gediz İlçe Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, belediye öncülüğünde ilçede açılacak yaz spor okullarına yaklaşık 1000 gencin başvurduğunu söyledi.

Akçadurak, yaz futbol okulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kaymakamlık, Gediz Belediyesi, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek yaz spor okullarına ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Belediye öncülüğünde15 Haziran'da başvuruları başlayan yaz spor okullarında atletizm, badminton, basketbol, futbol, jimnastik, kort tenisi, masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında eğitim verileceğini belirten Akçadurak, şunları bildirdi:

"Yaklaşık 1000 çocuğumuz çeşitli branşlarda yaz spor okuluna başvurdu. Çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesinde farklı etkinlikler oluşturarak keyifli vakit geçirmeleri ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin engellenmesinde yaz okulları çok önemli. Spor okullarımızla çocuklarımızın bedensel, zihinsel bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesine ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız."

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaz spor okullarına 1000 genç başvurdu
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaz spor okullarına 1000 genç başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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