Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı Kütahya'da son dönemde koronavirüs vakalarının arttığı Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi'nde, nikah, düğün, nişan ve sünnet gibi toplu organizasyonlar 24 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi'nde koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki ciddi artış yaşanması üzerine nikah, sünnet, nişan, düğün gibi toplu organizasyonların 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı açıklandı.

Geçtiğimiz haziran ayında, yine Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından korona virüs tespit edilen 9 kişiden bir kadının, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katılması nedeniyle 45 kişiye Kovid-19 testi yapılmıştı. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde korona virüse yakalananlarda ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.

BURSA'DA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Öte yandan Bursa Valiliği, Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.

Kaynak: İHA