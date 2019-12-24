Kütahya'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması

24.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:31

Kütahya'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arası, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Havva Korkmaz birinci, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Münise Arslan ikinci, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Beyza Dağtaş üçüncü oldu.



Genç Nida Hafızlık Yarışmasında ise Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Nur Şimşek birinci, Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şule İkbal Bardakçı ikinci, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafsa Karazeybek üçüncü oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA