Kuşadası Zeytin Festivali Devam Ediyor

Kuşadası'nda bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Festivali devam ediyor. Geleneksel zeytin hasadını canlandıran kortej yürüyüşüyle açılan Kuşadası Zeytin Festivali'nin ilk gününde ünlü şefler Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu "Zeytine Güzelleme" diyerek Kuşadalılarla buluştu.

Kuşadası Belediyesi tarafından "Bolluğa, Sağlığa, Barışa!" temasıyla düzenlenen ve Kuşadalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Kuşadası Zeytin Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Festivale gösterilen ilgiyi değerlendiren Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Ölmez Ağaç olarak anılan zeytine saygı duruşu niteliğinde hayata geçirdiğimiz Kuşadası Zeytin Festivali'yle Kuşadası'nın tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş mutfak kültürünü de öne çıkartarak; ilçemizin kültürel, gastronomik ve coğrafi değerlerine sahip çıkan bir turizm destinasyonu olarak markalaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Festivalimiz ile hem beldemizin turizm alanında rekabet gücünü artırmayı hem de Kuşadası'nın zeytin ürünlerini herkese tanıtmayı amaçlıyoruz. Göreceksiniz, Zeytin Festivali sayesinde deniz-kum-güneşle bütünleşmiş Kuşadası turizmine gastronomiyi de ekleyerek, beldemizin tüm zenginliklerini ziyaretçilerimizle paylaşıp Kuşadası turizminin gelişmesine ve çeşitlenmesine hizmet edeceğiz. Kuşadası'nın hayat kaynağı zeytinin bereketini kutlayacağımız Zeytin Festivalimiz bu noktada önemli bir misyon üstlenecek" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise zeytinin insanlık için en önemli nimetlerden birisi olduğunu belirterek Kuşadası Belediyesi'nin festival ile zeytine verdikleri önemi ortaya koyduğunu ifade etti. Kaymakam Yücel Kuşadası Zeytin Festivali'nin Kuşadası'nın değerini artıracağını ifade ederek, "Medeniyetin başladığı bu coğrafyaya çok şeyler bahşedildiğini, bunlardan birinin de çok özel bir nimet olan zeytin olduğunu ifade etmek isterim. Bu sebeple zeytin değer verilmesi gereken bir meyvedir" dedi.

Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'ndan "Zeytine Güzelleme"

Kervansaray'ın tarihi atmosferinde gerçekleşen Kuşadası Zeytin Festivali'nin ilk etkinliği ünlü şefler Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun "Zeytine Güzelleme" başlıklı söyleşileri oldu. Ünlü şeflerin zeytin ve gastronominin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladıkları etkinlik büyük ilgi gördü.

Festivalin ilk gününde ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Dilara Koçak zeytinyağının faydalarını ve sağlıklı beslenme sırlarını izleyenlerle paylaştı. Yunanistan'dan konuk olarak katılan ünlü şef Tolis Anastasios ve Kuşadalı şef Ozan Güngör pişirdikleri geleneksel yemekler ile iki ülke arasında "Zeytin Dalı" uzattı. Zeyinyağı tadımcısı Elvan Uysal Bottoni ve şef Aylin Yazıcıoğlu ülkemizde ve dünyada zeytinin ve zeytinyağının önemini anlatırken, Türk ve Yunan mutfağının en önemli şeflerinden Maria Ekmekçioğlu, Kuşadalı şef Abdullah Şeker "Komşuda Pişer Bize de Düşer" dedikleri gastroshow'larıyla iki yaka mutfağını buluşturdu. TV programlarıyla tanınan şef Hümeyra Aydoğdu'nun "Yerelin Sevdalısıyız" başlıklı gastroshow'u da festival ziyaretçilerinin beğenisini kazandı. Etkinlikte ayrıca Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan ve Gazeteci ve Yemek Araştırmacısı Nedim Atilla'nın konuşmacı olarak yer aldığı "Antik Çağda Zeytin" söyleşisi gerçekleşirken, "Zeytinyağlı Sabun Yapımı Atölyesi" de büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı Kuşadası Zeytin Festivali katılımcılarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Kayalı katılımcılara festivale gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. - AYDIN