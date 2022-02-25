Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, Vali Aksoy ile görüştü

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, düzenlenen kruvaziyer toplantısı hakkında bilgi verildi, Kuşadası Efes Kongre Merkezi (KOMER) konusunda atılan adımlar ve yaşanan gelişmeler görüşüldü.

Aydın Valisi Aksoy'un Kuşadası'nda turizm sektör toplantısı ve çalıştay yapılması planlandığını belirttiği ziyarette, pandeminin genel ve Kuşadası'na etkileri, hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, Mayıs ayında Amsterdam'da gerçekleşecek Sağlık Turizmi Fuarı'yla ilgili KUTO'da yapılacak toplantı hakkında bilgi verilen ziyaretin sonunda, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a Kuşadası Prestij Kitabı hediye edildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi daha sonra Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, gemi temsilcileriyle yapılan kruvaziyer toplantısı hakkında bilgi verildi ve bu yaz turizmde yoğun bir talep beklendiği dile getirildi. Genişleyen emlak sektörüyle birlikte artan yaz ve kış nüfusları, trafikte ve asayişte alınması gereken önlemler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, İl Emniyet Müdürü Ekici'ye Kuşadası Prestij Kitabı hediye edildi.

Ziyaretlere, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Divan Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp katıldı. - AYDIN