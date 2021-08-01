Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencisi Elif Y.'ye (19) elle cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Kadir Ö., bölge halkı tarafından linç edilmek istendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencisi Elif Y.'ye (19) elle cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Kadir Ö., bölge halkı tarafından linç edilmek istendi.  Polis taciz şüphelisini kalabalığın elinden alırken, yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ö.  iddiaya göre Avcı Sokak'ta dolmuş bekleyen Elif Y.'ye arkasından yaklaşıp elle tacizde bulundu. Genç kızın çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakaladı. Kadir. Ö.'yü linç etmek isteyen kalabalığın elinden İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle aldı. Ekip otosuna bindirilen Kadir. Ö. gerekli işlemlerinin yapılması için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Elif Y., "Tatil için İstanbul'dan Kuşadası'na gelmiştim. Denize gitmek için dolmuş beklerken birden birinin eliyle dokunduğunu hissettim. Yaşadığım korku ve panikle çığlık atıp çevredekilerden yardım istedim. Kadir Ö.'yü etraftakiler yakalayıp linç etmek istedi. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.


- Aydın
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Aleyna Tilki Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Hakan Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'nda taciz şüphelisine linç girişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 17:22:31. #1.15#

title