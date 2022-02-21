KUŞADASI'NDA SAHİLDE ÖLÜ YUNUS İLE DENİZ KAPLUMBAĞASI BULUNDU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi sahilinde ölü 'tırtak' cinsi yunus ile 'Chelonia Mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Yunusun vücudunda yapılan incelemede karın ve kuyruğunda kesici alet yaralarına rastlandı.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi sahilinde, 19 Şubat'ta yürüyüş yapanlar öğle saatlerinde kıyıda hareketsiz bir yunus olduğunu fark edip durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindekiler bölgeye gidip, inceleme yaptı. İncelemede, kıyıya ölmüş halde vuran yunusun karın ve kuyruğunda kesici alet yaralarına rastlandı. 2 metre 14 santimetre uzunluğundaki 'tırtak' cinsi yunusun, balıkçı tekneleri tarafından yanlışlıkla avlandıktan sonra geri denize atıldığı bildirildi. Yunustan doku örnekleri alınıp, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderildi. Aynı gün bölgeye yakın bir sahilde de 'Chelonia Mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası kıyıda ölü olarak bulundu. Deniz kaplumbağasında yapılan incelemelerde herhangi bir yara ve kesi alet izine rastlanmadı. Kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılıp boğularak öldüğü açıklandı. Yeşil deniz kaplumbağasından da doku ve keratin örnekleri alındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Yunusun hedef dışı av olarak, trol ağlarına yakalanıp boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki deniz memelilerinden olan yunuslar, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas gibi deniz kaplumbağaları ile aynı kaderi paylaşıyor. Deniz ekosistemi için çok önemli olan bu hassas türlerin korunmasında gerekli duyarlılığı göstermek zorundayız diye konuştu.