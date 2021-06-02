Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı
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Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı

Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla evcil hayvan satışı yasaklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla evcil hayvan satışı yasaklandı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen herkesi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi, ilçede evcil hayvan satışının yasaklanması için geçtiğimiz ay çalışma başlattı. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce bir önerge hazırlandı. Önerge, dün tarihi Kervansaray'da gerçekleşen Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında gündeme getirildi. Yapılan oylamada, önerge oy birliği ile kabul edildi. Karara göre, Kuşadası'nda bulunan petshoplarda akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç diğer hayvanların satışı yasaklandı.

"Hayvanseverler memnun"

Mecliste alınan karar, hayvan severler tarafından sevinçle karşılandı. Ege Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği Kuşadası Temsilcisi İskender Avcı, "Kuşadası Belediye Meclisi bugün çok önemli ve tarihi bir karar aldı. Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel, bu kararla bir ilke imza attı. Karar kapsamında Kuşadası' genelinde evcil hayvan satışı yasaklandı. Bu iş rant kapısı olmuştu. Hayvanlar küçücük kafelerde hapsediliyordu. Hayvanların yaşadığı bu çile artık son bulacak. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hayvan sever Gökçe Demirkaya ise " Kuşadası Belediye Meclisinin evcil hayvanların satışı ile ilgili aldığı karar biz hayvan severleri çok mutlu etti. Patililer artık özgür olacak. Belediye Başkanımız Ömer Günel çok teşekkür ederiz" dedi.

"Tüm canlılardan sorumluyuz"

Evcil hayvan satışı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduklarına dikkat çekerek "Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımızın yaşam haklarını sonuna kadar savunduk. Bizlere emanet edilmiş canlar olan sevimli dostlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için elimizden geleni yaparak pek çok örnek uygulamayı yaşama geçirdik. Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Bu nedenle Meclis kararıyla kentimizde evcil hayvan ticaretini yasakladık. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz. Aldığımız bu kararın evcil hayvan satışı ile ilgili olarak bir farkındalık yaratmasını diliyor ve uzun süredir taslak halinde bekleyen Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce kabul edilerek yürürlüğe girmesini istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı
Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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